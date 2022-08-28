Число погибших при пожаре в Саттхахипе увеличилось до 22 человек

Количество погибших в результате пожара в пабе Mountain B в Чонбури увеличилось до 22 человек. Очередная пострадавшая скончалась во второй половине дня 28 августа в больнице Chon Buri Hospital.

Новости Пхукета

29 Августа 2022, 08:00 AM

Паб Mountain B после пожара. Фото: Sawang Boriboon Foundation

О смерти получившей серьезные ожоги женщины сообщил адвокат Роннаронг Кэупхет, представляющий интересы не указанного числа жертв пожара, пишет Bangkok Post. Юрист не назвал имени погибшей, но указал, что ей было 30 лет и у нее было двое детей.

Bangkok Post не приводит уточненных данных о количестве людей, остающихся в больницах после пожара в Mountain B. По состянию на предыдущий день, 27 августа, таких было 19 человек, семь из них были подключены к аппаратам искусственной поддержки дыхания.

Всего в момент пожара, произошедшего ночью 5 августа, в пабе Mountain B в Саттхахипе находись около 100 человек. 13 их них погибли на месте, девять скончались в больницах в течение следующих недель.

Владельцу заведения Понгсири Панпрасонгу и его отцу Сомйоту Панпрасонгу («настоящему владельцу», как его называют власти) предъявлены обвинения по двум статьям:

Халатность, повлекшей за собой гибель людей;

Работа развлекательного заведения без лицензии.

После трагедии от службы были отстранены глава округа Саттхахип и несколько руководителей местной полиции. О результатах проверки в отношении официальных лиц ничего не сообщалось.