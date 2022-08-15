Число погибших при пожаре в пабе в Чонбури достигло 19 человек

В Чонбури скончалась еще одна посетительница паба Mountain B, получившая сильные ожоги по всему телу в результате катастрофического пожара ночью 5 августа. Число погибших достигло 19 человек.

Новости Пхукета

15 Августа 2022, 05:00 PM

Паб Mountain B после пожара 5 мая. Фото: Sawan Boriboon Foundation

О смерти 23-летней Атитайи Инсири написала в Facebook ее мать, 54-летняя Вина Инсири. По ее словам, дочь скончалась в 2:50 понедельника, 15 августа, в больнице Chon Buri Hospital.

Атитайя находилась в пабе со своим бойфрендом, 30-летним певцом по имени Чатчай («Им»), который погиб непосредственно в самом пожаре. Атитайю с критическими ожогами сперва доставили в госпиталь ВМФ Queen Sirikit Naval Hospital в Саттхахипе, а оттуда перевели в Chon Buri Hospital, где она находилась в палате интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких, пишет Bangkok Post.

По словам матери, состояние Атитайи постепенно ухудшалось, у нее развилось заражение крови, которое спровоцировало шок и смерть. Похоронная церемония пройдет в храме Wat Na Takhwan в Районге.

Напомним, пожар в пабе Mountain B начался около 1:00 ночи 5 августа, когда в заведении было около 100 человек. Огонь быстро охватил помещение, в частности, стремительно распространившись по горючему звукоизолирующему покрытию.

В результате пожара погибли 19 человек, около 40 получили травмы, некоторые из них сейчас находятся в больницах на искусственной вентиляции легких.

Владельцу заведения Понгсири Панпрасонгу предъявлены обвинения по двум статьям: 1) халатность, повлекшей за собой гибель людей; 2) работа развлекательного заведения без лицензии. Суд удовлетворил ходатайство о выходе бизнесмена под залог, сумма которого составила 300 тыс. бат.

Господин Панпрасонг принес извинения и выразил соболезнованиям все пострадавшим и родственникам погибших. Бизнесмен пообещал, что выплатит всем им денежные компенсации.