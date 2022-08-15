Число погибших при пожаре в пабе в Чонбури достигло 19 человек

О смерти 23-летней Атитайи Инсири написала в Facebook ее мать, 54-летняя Вина Инсири. По ее словам, дочь скончалась в 2:50 понедельника, 15 августа, в больнице Chon Buri Hospital.
Атитайя находилась в пабе со своим бойфрендом, 30-летним певцом по имени Чатчай («Им»), который погиб непосредственно в самом пожаре. Атитайю с критическими ожогами сперва доставили в госпиталь ВМФ Queen Sirikit Naval Hospital в Саттхахипе, а оттуда перевели в Chon Buri Hospital, где она находилась в палате интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких, пишет Bangkok Post.
По словам матери, состояние Атитайи постепенно ухудшалось, у нее развилось заражение крови, которое спровоцировало шок и смерть. Похоронная церемония пройдет в храме Wat Na Takhwan в Районге.
Напомним, пожар в пабе Mountain B начался около 1:00 ночи 5 августа, когда в заведении было около 100 человек. Огонь быстро охватил помещение, в частности, стремительно распространившись по горючему звукоизолирующему покрытию.
В результате пожара погибли 19 человек, около 40 получили травмы, некоторые из них сейчас находятся в больницах на искусственной вентиляции легких.
Владельцу заведения Понгсири Панпрасонгу предъявлены обвинения по двум статьям: 1) халатность, повлекшей за собой гибель людей; 2) работа развлекательного заведения без лицензии. Суд удовлетворил ходатайство о выходе бизнесмена под залог, сумма которого составила 300 тыс. бат.
Господин Панпрасонг принес извинения и выразил соболезнованиям все пострадавшим и родственникам погибших. Бизнесмен пообещал, что выплатит всем им денежные компенсации.