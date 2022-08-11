Число погибших при пожаре в Чонбури выросло до 17 человек

В бангкокской больнице Siriraj Hospital скончался еще один из посетителей паба Mountain B. Таким образом число погибших в результате пожара 5 августа выросло до 17 человек.

Новости Пхукета

11 Августа 2022, 04:59 PM

Число погибших в результате пожара в пабе в Чонбури выросло до 17 человек: Sawang Boriboon Foundation