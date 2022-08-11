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Число погибших при пожаре в Чонбури выросло до 17 человек

В бангкокской больнице Siriraj Hospital скончался еще один из посетителей паба Mountain B. Таким образом число погибших в результате пожара 5 августа выросло до 17 человек.

Новости Пхукета

11 Августа 2022, 04:59 PM
Число погибших в результате пожара в пабе в Чонбури выросло до 17 человек: Sawang Boriboon Foundation

Число погибших в результате пожара в пабе в Чонбури выросло до 17 человек: Sawang Boriboon Foundation

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на тайские СМИ, в четверг, 11 августа, в больничной палате умер 40-летний коммандер морской авиации Пхалитдет Сумнгерн.

Пожар в пабе Mountain B произошел ночью 5 августа, когда в заведении находились около 100 человек. Возгорание произошло в районе сцены, после чего огонь стремительно охватил все помещение.

Погибли 17 человек, около 40 получили травмы различных систем тяжести (16 в настоящий момент не могут дышать без помощи специальной аппаратуры).

Владельцу заведения Понгсири Панпрасонгу предъявлены обвинения по двум статьям: 1) халатность, повлекшей за собой гибель людей; 2) работа развлекательного заведения без лицензии. Суд удовлетворил ходатайство о выходе бизнесмена под залог. Сумма залога составила 300 тыс. бат.

 

 

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