Число погибших при обрушении автозаправки на Пхукете выросло до семи человек

Спасатели извлекли все тела из-под развалин недостроенной автозаправки в Таланге, крыша которой рухнула на обедавших под ней рабочих во второй половине дня 21 ноября. Погибли семь человек, еще два получили травмы.

Новости Пхукета

22 Ноября 2019, 11:33 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В пхукетском офисе Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» подтвердили, что последнее тело было извлечено из-под бетона вчера вечером. В 18:40 операция была прекращена.

«После исчерпывающего поиска спасатели убедились, что под завалами никого нет, так что я отдал распоряжение о прекращении поиска», – добавил вице-губернатор Вонгсакорн Нунчукан.

В общей сложности в результате инцидента погибли семь человек – четыре гражданина Таиланда и три гражданина Мьянмы. Погибшие тайские граждане опознаны как Джирачай Вонгхаджак (мужчина, 35 лет), Тхавират Дэтпхан (мужчина, 25 лет), Крисана Канбутх (мужчина, 33 года), Порнпимон Вэувонг (женщина, 21 год). Погибшие бирманские граждане опознаны как Са Аунг Аунг (мужчина, возраст неизвестен), Най Мйо Вин (мужчина, возраст неизвестен), Кай Тхи Кхаинг (женщина, возраст неизвестен).

Еще двоим рабочим, находившимся под крышей в момент ее обрушения, удалось выжить. Степень тяжести полученных ими травм пока неизвестна. Выжившие рабочие – гражданка Мьянмы Мйо Мйо Йи (женщина, 26 лет) и гражданин Таиланда Джатуравит Муадсинг (мужчина, 34 года) – были доставлены после происшествия в больницу Thalang Hospital.

Выступая на пресс-конференции после окончания поисков, вице-губернатор рассказал Нунчукан рассказал, что обрушившаяся крыша имела размеры 5 м на 10 м. Согласно данным первичного изучения места происшествия, поддерживающие крышу опоры «были слишком малы, чтобы удержать вес бетонной плиты».

«Полиция Таланга и представители профильных органов власти проведут расследование и установят причину обрушения. Кто бы ни был виновен в случившемся, ему будут предъявлены обвинения в халатности, повлекшей за собой гибель людей, и проведении строительных работ без разрешения», – добавил вице-губернатор.

Название компании, осуществлявшей строительство автозаправки, до сих пор названо не было.