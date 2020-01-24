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Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 25 человек

Власти Китая сообщили, что число жертв нового коронавируса 2019-nCoV выросло до 25 человек. Официально подтвержденное число заболевших поднялось до 830, еще по 1072 случаям проводится проверка, сообщает AFP.

Новости Пхукета

24 Января 2020, 11:11 AM
По состоянию на 23 января в Таиланде было подтверждено четыре случая 2019-nCoV. Фото: AFP

По состоянию на 23 января в Таиланде было подтверждено четыре случая 2019-nCoV. Фото: AFP

Больше всего случаев заражения зафиксировано в провинции Хубэй. Далее за ней по этому показателю следуют провинции Гуандун и Чжэцзян, Пекин и Шанхай.

Также 23 января был зафиксирован первый случай смерти человека от 2019-nCoV в граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает ТАСС.

Город Ухань, с которого началось распространение нового коронавируса, с с 23 января находится на карантине. Воздушное, железнодорожное, автомобильное и водное сообщение с ним временно приостановлено. Железнодорожное сообщение также приостановлено с соседним городом Эчжоу и городом Хуанган.

При этом Всемирная организация здравоохранения (WHO) пока не считает новый вирус глобальной угрозой.

«В Китае ситуация является чрезвычайной, но угрозой мирового масштаба она еще не стала», – заявил глава WHO Тедрос Аданом Гебреисус.

Отметим, что завтра в Китае начинаются недельные праздники, приуроченные к наступлению Нового года по лунному календарю. В ряде городов программа массовых мероприятий была сокращена из-за вспышки вируса, отменены часть ярмарок в Пекине. При этом традиционно многие китайцы любят проводить новогодние каникулы за рубежом, и Таиланд является одним из популярных направлений.

По состоянию на 23 января в Королевстве было подтверждено четыре случая 2019-nCoV (все в Бангкоке). Смертей за пределами Китая пока не зафиксировано. Тайский Минздрав заявляет, что в стране принимаются серьезные меры, чтобы не допустить распространения нового коронавируса. 

 

 

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