Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек

По состоянию на конец дня 29 января, число погибших от вызванного новым коронавирусом пневмонии в Китае выросло до 170 человек, сообщает AFP со ссылкой на данные китайских властей.

Новости Пхукета

30 Января 2020, 10:17 AM

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек. Фото: AFP