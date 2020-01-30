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Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек

По состоянию на конец дня 29 января, число погибших от вызванного новым коронавирусом пневмонии в Китае выросло до 170 человек, сообщает AFP со ссылкой на данные китайских властей.

Новости Пхукета

30 Января 2020, 10:17 AM
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек. Фото: AFP

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек. Фото: AFP

За последние сутки погибли 38 человек (37 из них – в провинции Хубэй), что стало крупнейшим скачком смертности за все время мониторинга. Количество подтвержденных новых случаев заболевания за сутки превысило 1,7 тыс. (свыше 1 тыс. в провинции Хубэей).

В среду, 29 января, глава Всемирной организации здравоохранения (WHO) Тедрос Гебреисус объявил о созыве второго заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям, члены которого должны заново оценить происходящее и решить, объявлять ли вирус 2019-nCoV угрозой мирового значения.

Одновременно глава WHO призвал все страны подготовиться к принятию мер по сдерживанию распространения болезни, а власти Китая – еще больше усилить эпидемический надзор и работы по выявлению новых случаев заболевания.

Согласно данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, общее число подтвержденных случаев заражения 2019-nCoV уже превысило 7,7 тыс., число предполагаемых случаев составляет около 12,1 тыс. В Таиланде к настоящему моменту выявлено 14 случаев заболевания 2019-nCoV, в России – ни одного.

 

 

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