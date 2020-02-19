Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2 тыс. человек

По состоянию на конец дня 18 февраля число погибших от коронавируса превысило 2 тыс. человек. За день было зафиксировано 136 новых смерти.

19 Февраля 2020, 09:14 AM

Среди регионов Китая по количеству зараженных лидирует провинция Хубэй, с которой и началось распространение вируса. Фото: AFP