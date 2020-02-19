Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2 тыс. человек

Согласно данным Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, общее число погибших от коронавируса COVID-19 по состоянию на конец дня 18 февраля – 2004. Количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае – свыше 74 тыс, сообщает AFP.
Среди регионов Китая по количеству зараженных лидирует провинция Хубэй, с которой и началось распространение вируса. В этой провинции было зарегистрировано более 61,6 тыс. случаев заболевания и свыше 1,9 тыс. смертей.
В Таиланде по состоянию на 16 февраля (самые свежие данные) было зафиксировано 25 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 15 человек полностью выздоровели, 20 проходят лечение, погибших нет. На Пхукете, согласно заявлению главы местного офиса Минздрава, ни одного случая заболевания подтверждено не было.