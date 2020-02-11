Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 1 тыс. человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 42,6 тыс., сообщает Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Новости Пхукета

11 Февраля 2020, 09:36 AM

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 1000 человек, заболели свыше 42 тыс. Фото: AFP

«По данным на 24:00 10 февраля число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло 42638, количество летальных исходов составило 1016, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы», – цитирует ТАСС заявление Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

На территории материкового Китая больше всего случаев заражения новым коронавирусом выявлено в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, с которого и началось распространение 2019-nCoV.

Как указывает Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Таиланде к настоящему моменту выявлено 32 случая заражения 2019-nCoV, большинство заболевших заразились непосредственно в Китае. В России были подтверждены два случая.