Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Число подтвержденных случаев коронавирус на Пхукете выросло до трех

Заразившийся COVID-19 байкер из Кату успел передать вирус двоим своим сыновьям, сообщил директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапхон. Анализы, взятые у жены и дочери мужчины, дали отрицательный результат.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Декабря 2020, 08:25 PM
Директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапхон. Фото: PR Phuket

Директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапхон. Фото: PR Phuket

Как сообщалось ранее, 40-летний житель Кату заразился коронавирусом на мотофестивале на острове Ланта, где контактировал с мотоциклистом из Самут-Сакхона. Вирус у байкера был диагностирован лишь через неделю после возвращения на Пхукет, так что в зону повышенного риска попала семья мужчины, его коллеги по работе и байкеры, с которыми он ехал назад с фестиваля. Всего в эту группу были включены 28 человек.

К заразившимся сыновьям байкера привлечено особое внимание, поскольку на протяжении всего времени с возвращения отца с Ланты старший ходил в школу Phuket Phuket Wittayalai School в Пхукет-Тауне, а младший еще один – в дошкольную группу в Kajonkiet Pattana School в Вичите.

«На данном этапе мы ищем людей, имевших близкие контакты с двумя детьми, чтобы и они сдали анализы», – отметил доктор Суконтапхон.

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу ранее сегодня указывал, что заразившийся коронавирусом байкер проходит лечение в Vachira Phuket Hospital. У мужчины имеются симптомы, схожие с гриппом, но поражения легких нет. Пациент находится в изоляции, но не в палате интенсивной терапии.

«У его жены и дочери никаких симптомов нет. Они были протестированы и находятся под наблюдением в Patong Hospital», – отмечал доктор Сермкэу.

Остальные 24 человека из группы риска также сдали анализы и находятся в местах, определенных властями Пхукета. Господин Сермкэу не уточнил, как стоит понимать эту формулировку, указав лишь местонахождения трех представителей этой группы, у которых наблюдаются простудные симптомы. Два из них – мужчина и женщина – находятся в Vachira Phuket Hospital (результаты анализов на COVID-19 отрицательные), третий – в Mission Hospital Phuket (результаты анализа не готовы).

 

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Новогодние фестивали на Пхукете отменены, запрета на частные вечеринки нет
Новогодний фестиваль в Патонге отменен
На Пхукете протестировали 7 тыс. мигрантов, носителей вируса не обнаружено
На Пхукете выпущен приказ об обязательных мерах борьбы с COVID-19
Учебные заведения Пхукета закрываются из-за опасений относительно коронавируса
Житель Кату заразился коронавирусом на мотофестивале на Ланте
Вице-губернатор опроверг слухи о локдауне на Пхукете
Вторая пхукетская школа закрылась из-за угрозы COVID-19
Глава пхукетского Минздрава призвал не проводить массовые новогодние празднования
Пхукетская школа досрочно ушла на каникулы из-за риска COVID
Повышение скоростного лимита не коснется Пхукета
Женщину-трансгендера, обокравшую ювелирный магазин, поймали за два часа
Реват Арироб выиграл выборы главы OrBorJor
Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга
Пхукет усиливает меры по защите от COVID-19

 

Thai Residential
Outrigger Laguna Phuket
Art-Tec Design
QSI International School Phuket

 