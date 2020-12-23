Число подтвержденных случаев коронавирус на Пхукете выросло до трех

Заразившийся COVID-19 байкер из Кату успел передать вирус двоим своим сыновьям, сообщил директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапхон. Анализы, взятые у жены и дочери мужчины, дали отрицательный результат.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Декабря 2020, 08:25 PM

Директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапхон. Фото: PR Phuket

Как сообщалось ранее, 40-летний житель Кату заразился коронавирусом на мотофестивале на острове Ланта, где контактировал с мотоциклистом из Самут-Сакхона. Вирус у байкера был диагностирован лишь через неделю после возвращения на Пхукет, так что в зону повышенного риска попала семья мужчины, его коллеги по работе и байкеры, с которыми он ехал назад с фестиваля. Всего в эту группу были включены 28 человек.

К заразившимся сыновьям байкера привлечено особое внимание, поскольку на протяжении всего времени с возвращения отца с Ланты старший ходил в школу Phuket Phuket Wittayalai School в Пхукет-Тауне, а младший еще один – в дошкольную группу в Kajonkiet Pattana School в Вичите.

«На данном этапе мы ищем людей, имевших близкие контакты с двумя детьми, чтобы и они сдали анализы», – отметил доктор Суконтапхон.

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу ранее сегодня указывал, что заразившийся коронавирусом байкер проходит лечение в Vachira Phuket Hospital. У мужчины имеются симптомы, схожие с гриппом, но поражения легких нет. Пациент находится в изоляции, но не в палате интенсивной терапии.

«У его жены и дочери никаких симптомов нет. Они были протестированы и находятся под наблюдением в Patong Hospital», – отмечал доктор Сермкэу.

Остальные 24 человека из группы риска также сдали анализы и находятся в местах, определенных властями Пхукета. Господин Сермкэу не уточнил, как стоит понимать эту формулировку, указав лишь местонахождения трех представителей этой группы, у которых наблюдаются простудные симптомы. Два из них – мужчина и женщина – находятся в Vachira Phuket Hospital (результаты анализов на COVID-19 отрицательные), третий – в Mission Hospital Phuket (результаты анализа не готовы).