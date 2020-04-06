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Число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 123

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

6 Апреля 2020, 05:23 PM
Число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 123. Из них 29 человек уже выздоровели. Фото: Phuket PR Department

Число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 123. Из них 29 человек уже выздоровели. Фото: Phuket PR Department

Согласно данным на 6 апреля, общее число официально зарегистрированных заболевших с начала вспышки коронавируса достигло 123 человек. Из них 29 человек уже выздоровели и покинули больницы, еще 94 пациентов проходит лечение.

Еще 98 человек ждут результатов анализов на коронавирус и числятся в статусе пациентов под наблюдением.

Среди четырех новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 нет иностранцы. Двое заболевших – сотрудники заведений общепита из Патонга, еще один – сотрудник международного аэропорта, проживавший с другим заболевшим. Последний – 17-летняя девушка, у которой ранее заболела тетя, с которой она жила в Вичите.

 

 

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