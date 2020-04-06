Число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 123

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

6 Апреля 2020, 05:23 PM

Число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 123. Из них 29 человек уже выздоровели. Фото: Phuket PR Department