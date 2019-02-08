Число и объем отельных транзакций пошли вниз

Объем инвестиционных сделок на отельном рынке Таиланда составил по итогам 2018 года 14 млрд бат, соответствующие данные озвучила консалтинговая компания JLL.

Новости Пхукета

8 Февраля 2019, 04:00 PM

Фото: JLL Thailand

Показатель выше среднего за пять предыдущих лет, но по сравнению с 2017 годом зафиксирован спад на 18,3%. Тогда на отельном рынке было проведено сделок на 17,1 млрд бат.

Согласно данным JLL, количество проданных в 2018 году «отельных активов» составило семь единиц, против 12 годом ранее. Одновременно сократилось и количество локаций, в которых проводились подобные сделки. В 2018 году инвесторы вложились только в активы в Бангкоке, на Пхукете и на Самуи. Годом ранее список был вдвое больше – Бангкок, Хуа-Хин, Чианг-Рай, Након-Ратчасима, Паттайя и Ланта. При этом лидером и в прошлом году, и годом ранее оставался Бангкок.

В сделках на отельном рынке в 2018 году доминировали тайские инвесторы, причем преимущественно те, для кого отельный бизнес ранее не являлся профильным. В JLL полагают, что таким образом компании диверсифицируют активы в портфолио. Из зарубежных инвесторов в прошлом году активность продемонстрировали только игроки из Великобритании и Сингапура.