Чиновники Пхукета обновили свои клятвы противостоять коррупции

В пятницу, 9 декабря, в государственных ведомствах по всему Таиланду прошли мероприятия в рамках Дня противодействия коррупции в Таиланде 2022. Не стал исключением и Пхукет, где чиновники также торжественно пообещали бороться со взятками, а муниципалитет Патонга даже конкретизировал, что его сотрудники не будут принимать подарков ни просто за хорошую службу, ни по праздникам.

Новости Пхукета

Таиланд демонстрирует стабильность в глобальном рейтинге восприятия коррупции, хотя после военного переворота были признаки улучшения. Изображение: Transperency International

Чиновники Пхукета торжественно пообещали, что взятки к ним в карманы не проберутся. Фото: PPAO

Чиновники Пхукета торжественно пообещали, что взятки к ним в карманы не проберутся. Фото: PPAO

Чиновники Пхукета торжественно пообещали, что взятки к ним в карманы не проберутся. Фото: PPAO

Чиновники Пхукета торжественно пообещали, что взятки к ним в карманы не проберутся. Фото: PPAO

Чиновники Пхукета торжественно пообещали, что взятки к ним в карманы не проберутся. Фото: PPAO

На главном мероприятии в рамках Дня противодействия коррупции собрались представители всех государственных ведомств на Пхукете и местных органов власти окружного, районного и провинциального уровней во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу и президентом административной организации Пхукета (OrBorJor, PPAO) Реватом Ариробом.

В сообщениях официальных ведомств о прошедшем мероприятии было сказано лишь об общем намерении чиновников противостоять коррупции в своей среде. OrBorJor также рассказала об истории Дня противодействия коррупции, но о каких-либо конкретных мерах не сообщалось.

Зато предметное заявление нашлось на Facebook-странице муниципалитета Патонга, где со ссылкой на нового мэра города Чалермсака Манисри сообщалось о том, что городские власти, в частности, намерены решительно отвергать любые подарки от бизнеса и граждан и «совместно развивать корпоративную культуру честности».

Патонг намерен придерживаться No Gift Policy, говорится на странице муниципалитета в Facebook, причем название написано именно на английском, так что о политике может узнать и не читающий по-тайски иностранец.

«Муниципалитет Патонга должен быть учреждением, где сотрудники воздерживаются о получения подарков или символических подношений за выполнение своих обязанностей, в том числе в рамках праздников, фестивалей и по другим особым случаям», – отмечается в сообщении городских властей.

В ежегодном Индексе восприятия коррупции организации Transparency International за 2021 год Таиланд занял 110 место по «некоррумпированности» среди 180 стран мира, где проводилось исследование.

Королевство набрало 35 пунктов из 100 возможных. Столько же у Албании, Боснии и Герцеговины, Монголии и Малави. Россия в 2021 году набрала 29 пунктов (136 место), Украина – 32 пункта (122 место). Положение с восприятием коррупции в Таиланде за год ухудшилось на один пункт, но осталось в пределах диапазона стандартных колебаний за последние десять лет.

Лучший результат в Азиатско-Тихоокеанском регионе – у Новой Зеландии (88 пунктов), Сингапура (85 пунктов) и Гонконга, худший – причем и в рамках всего мира – у Камбоджи (23 пункта), Афганистана (16 пунктов) и Северной Кореи (16 пунктов).

Отчет Transperency International по группе АТР не заостряет внимания на Таиланде, относя Королевство к числу стран, у которых не происходит ни позитивного движения в рейтинге, ни негативного. За последние десять лет Королевство получало максимум 38 пунктов, минимум – 35 пунктов, не демонстрируя ни улучшения, ни ухудшения дел.

Самый высокий показатель «некоррумпированности» пришелся на год военного переворота генерала Праюта Чан-Очи и следущий год. Среди худших – последний год правительства Йинглак Чинават (после чего последовал переворот), а также 2016 и 2021 годы. Рейтинг за 2022 год ожидается в январе.