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Чинават уступила лидерство в предвыборной гонке Пите Лимджаронрату

Пэтонгтарн Чинават из партии Pheu Thai, которую тайцы ранее называли самым предпочтительным кандидатом на пост премьер–министра страны, уступила первое место в рейтингах Пите Лимджаронрату из Move Forward Party. Таковы результаты третьего предвыборного опроса общественного мнения, проведенного Национальным институтом администрирования развития (NIDA). Третий опрос проводился 24–28 апреля, его результаты были опубликованы 3 мая.

Новости Пхукета

4 Мая 2023, 11:20 AM
Пита Лимджаронрат вышел в лидеры среди кандидатов на пост главы правительства. Фото: NIDA Poll

Пита Лимджаронрат вышел в лидеры среди кандидатов на пост главы правительства. Фото: NIDA Poll

Согласно данным опроса NIDA, господина Лимджаронрата хотели бы видеть во главе правительства 35,44%. Популярность госпожи Пэтонгтарн Чинават – нового партии Pheu Thai и нового политического поколения лица семьи Чинават – сократилась до 29,2%. Действуйющий премьер Прают Чан–Оча, как и прежде, идет третьим. Видеть генерала у власти хотят 14,84% участников опроса NIDA. Его популярность с марта особо не изменилась.

Рейтинг популярности кандидатов в премьеры в трех опросах, опубликованных в 19 марта, 16 апреля и 3 мая выглядит так.

Топ-3 кандидатов на пост премьер-министра Таиланда:

  • Пита Лимджаронрат, Move Forward – 15,75% – 20,25% – 35,44%;
  • Пэтонгтарн Чинават, Phue Thai – 38,2% – 35,7% – 29,2%;
  • Прают Чан–Оча, United Thai Nation – 15,65% – 13,6% – 14,84%.

В рейтинге популярности партий лидер пока не сменился, однако опросы NIDA фиксируют сокращение отрыва Phue Thai от Move Forward и в голосовании по партийным спискам, и в голосовании по одномандатным округам.

Топ–5 партий при голосовании по партийным спискам:

  • Phue Thai 49,85% 47% 37,92%;
  • Move Forward 17,15% 21,85% 35,36%;
  • United Thai Nation 12,15% 11,40% 12,84%;
  • Democratic Party 4,95% 4,5% 3,32%;
  • Bhumjaithai Party 2,55% 3% 2,36%.

Топ–5 партий при голосовании по одномандатным округам:

  • Phue Thai 49,75% 47,2% 38,32%;
  • Move Forward – 17,4% – 21,2% – 33,96%;
  • United Thai Nation – 11,75% – 10,8% – 12,08%;
  • Democratic Party – 5,4% – 4,75% – 4,28%;
  • Bhumjaithai Party – 2,7% – 3,75% – 2,92%.

Комментируя третий опрос NIDA, господин Лиджаронрат связал рост своей популярности c четко озвученной позицией, что Move Forward не будет участвовать «в межблоковом коалиционным соглашением» с генералом Праютом Чан-Очой и генералом Правитом Вонгсувоном, то есть лидера нынешнего политического большинства.

Одновременно господин Лимджаронрат подчеркнул, что опубликованный 3 мая опрос NIDA не может считаться залогом успеха в день голосования.

«Опросы общественного мнения не гарантируют результаты на выборах. Move Forward продолжит проводить предвыборную кампанию и организовывать митинги по всей стране», – цитирует политика газета Bangkok Post.

Аналогичную позицию по обоим вопросам озвучила и Пэтонгтарн Чинават. Она заверила, что Pheu Thai не будет входить в альянсы с United Thai Nation и Palang Pracharath, а также призвала избирателей уделять больше внимания не опросам, а программам партий и их способностям эти программы реализовывать.

«Выборы все ближе. Pheu Thai заявила трех кандидатов на пост премьер-министра, я также готова возглавить правительство. Мы – лучший выбор для народа», – добавила она.

 

 

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