Чинават лидирует в опросах за месяц до выборов

Новый опрос NIDA проводился 3-7 апреля методом телефонных интервью. Социологи опросили 2 тыс. тайцев в возрасте от 18 лет. Респонденты представляли разные демографические группы по уровню образования, роду занятий и доходом, указывает Bangkok Post.
По итогам опроса был сформирован следующий рейтинг наиболее предпочтительных премьеров:
- • 35,70% – Пэтонгтарн Чинават, Pheu Thai Party;
- • 20,25% – Пита Лимджаронрат, Move Forward Party;
- • 13,60% – Прают Чан-Оча, United Thai Nation Party
- • 6,10% – Ни один из предложенных партиями кандидатов.
При голосовании по одномандатным округам участники опроса за месяц до выборов отдали бы свои голоса следующим образом:
- • 47,20% – Pheu Thai;
- • 21,20% – Move Forward;
- • 10,80% – United Thai Nation;
- • 4,75% – Democrat Party;
- • 3,75% – Bhumjaithai;
- • 2,75% – Не определились.
При голосовании по партийным спискам предпочтения у респондентов следующие:
- • 47,00% – Pheu Thai;
- • 21,85% – Move Forward;
- • 11,40% – United Thai Nation;
- • 4,50% – Democrat;
- • 3,00% – Bhumjaithai;
- • 2,65% – Seri Ruam Thai;
- • 2,35% – Не определились.