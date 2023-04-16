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Чинават лидирует в опросах за месяц до выборов

Тайский Национальный институт администрации развития (NIDA) провел очередной социологический опрос в преддверии назначенных на 14 мая всеобщих выборов. Как и в марте, самым популярным кандидатом на пост главы правительства у респондентов является Пэтонгтарн (Унг Инг) Чинават, дочь опального премьера Таксина Чинавата и племянница Йинглак Чинават, также занимавшей в свое время премьерское кресло. Оба родственника госпожи Унг Инг сейчас находятся за границей, сама она считается новым лицом семьи Чинават на политической сцене Таиланда.

Новости Пхукета

16 Апреля 2023, 01:22 PM
Пэтонгтарн Чинават почти в три раза обгоняет генерала Праюта Чан-Очу в рейтинге популярности по версии NIDA. Фото: Ing Shinawatra

Пэтонгтарн Чинават почти в три раза обгоняет генерала Праюта Чан-Очу в рейтинге популярности по версии NIDA. Фото: Ing Shinawatra

Новый опрос NIDA проводился 3-7 апреля методом телефонных интервью. Социологи опросили 2 тыс. тайцев в возрасте от 18 лет. Респонденты представляли разные демографические группы по уровню образования, роду занятий и доходом, указывает Bangkok Post.

По итогам опроса был сформирован следующий рейтинг наиболее предпочтительных премьеров:

  • • 35,70% – Пэтонгтарн Чинават, Pheu Thai Party;
  • • 20,25% – Пита Лимджаронрат, Move Forward Party;
  • • 13,60% – Прают Чан-Оча, United Thai Nation Party
  • • 6,10% – Ни один из предложенных партиями кандидатов.

При голосовании по одномандатным округам участники опроса за месяц до выборов отдали бы свои голоса следующим образом:

  • • 47,20% – Pheu Thai;
  • • 21,20% – Move Forward;
  • • 10,80% – United Thai Nation;
  • • 4,75% – Democrat Party;
  • • 3,75% – Bhumjaithai;
  • • 2,75% – Не определились.

При голосовании по партийным спискам предпочтения у респондентов следующие:

  • • 47,00% – Pheu Thai;
  • • 21,85% – Move Forward;
  • • 11,40% – United Thai Nation;
  • • 4,50% – Democrat;
  • • 3,00% – Bhumjaithai;
  • • 2,65% – Seri Ruam Thai;
  • • 2,35% – Не определились.

 

 

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