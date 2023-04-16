Чинават лидирует в опросах за месяц до выборов

Тайский Национальный институт администрации развития (NIDA) провел очередной социологический опрос в преддверии назначенных на 14 мая всеобщих выборов. Как и в марте, самым популярным кандидатом на пост главы правительства у респондентов является Пэтонгтарн (Унг Инг) Чинават, дочь опального премьера Таксина Чинавата и племянница Йинглак Чинават, также занимавшей в свое время премьерское кресло. Оба родственника госпожи Унг Инг сейчас находятся за границей, сама она считается новым лицом семьи Чинават на политической сцене Таиланда.

Новости Пхукета

16 Апреля 2023, 01:22 PM

Пэтонгтарн Чинават почти в три раза обгоняет генерала Праюта Чан-Очу в рейтинге популярности по версии NIDA. Фото: Ing Shinawatra