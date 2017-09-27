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Чилиец пострадал на кайтинге в Патонге

Гражданин Чили был госпитализирован после несчастного случая на кайтинге в Патонге.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Сентября 2017 17:42:32

По словам шефа полиции Патонга Тассаная Ораригадета, правоохранители получили сообщение о происшествии в парке Лома около 15:30 вторника, 26 сентября.

Как выяснили полицейские, иностранец не справился с сильным ветром, в результате чего его вынесло на берег. Кайт запутался в ветвях деревьев и проводах электропередач, а мужчина протаранил припаркованные у пляжа мотоциклы.

«Он повредил правую ногу и получил несколько ссадин на теле. Спасатели Kusoldharm Foundation оказали ему первую помощь на пляже, после чего доставили в больницу Patong Hospital», – рассказал полковник Ораригадет.

Имени пострадавшего иностранца офицер не сообщил.

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