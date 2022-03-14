Чианг-Май хочет полностью открыться для туристов

Чианг-Май готовится обратиться в Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) за разрешением на открытие для зарубежных туристов всей территории провинции. Сейчас иностранцы могут посещать лишь пять округов – Мыанг-Чианг-Май, Чом-Тхонг, Дой-Тао, Мэ-Тэнг и Мэ-Рим. Остальные 20 округов для гостей из-за границы закрыты.

Новости Пхукета

15 Марта 2022, 10:00 AM

Пока в Чианг-Мае для туристов открыты лишь несколько округов. Фото: Punsita Ritthikarn