Чианг-Май хочет полностью открыться для туристов

Вице-губернатор провинции Сакчай Кунаватчайядет заявил 14 марта, что Чианг-Май хотел бы полностью открыться к Сонгкрану для стимулирования бизнеса в туристическом секторе, сообщает Bangkok Post. Официальный запрос в CCSA будет подан 18 марта.
Господин Кунаватчайядет добавил, что власти Чианг-Мая намерены до конца мая добиться того, чтобы все жители провинции получили «бустерные» прививки от коронавирусной инфекции. Сейчас третий укол сделали лишь 66% из 1,7 млн населения.
В воскресенье, 13 марта, в Чианг-Мае было зафиксировано 311 случаев заражения коронавирусом, смертей отмечено не было. Такие данные содержатся в отчете CCSA, опубликованном 14 марта.
Ожидается, что 18 числа CCSA должен сообщить об ослаблении коронавирусных ограничений в преддверии Сонгкрана.