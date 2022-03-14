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Чианг-Май хочет полностью открыться для туристов

Чианг-Май готовится обратиться в Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) за разрешением на открытие для зарубежных туристов всей территории провинции. Сейчас иностранцы могут посещать лишь пять округов – Мыанг-Чианг-Май, Чом-Тхонг, Дой-Тао, Мэ-Тэнг и Мэ-Рим. Остальные 20 округов для гостей из-за границы закрыты.

Новости Пхукета

15 Марта 2022, 10:00 AM
Пока в Чианг-Мае для туристов открыты лишь несколько округов. Фото: Punsita Ritthikarn

Пока в Чианг-Мае для туристов открыты лишь несколько округов. Фото: Punsita Ritthikarn

Вице-губернатор провинции Сакчай Кунаватчайядет заявил 14 марта, что Чианг-Май хотел бы полностью открыться к Сонгкрану для стимулирования бизнеса в туристическом секторе, сообщает Bangkok Post. Официальный запрос в CCSA будет подан 18 марта.

Господин Кунаватчайядет добавил, что власти Чианг-Мая намерены до конца мая добиться того, чтобы все жители провинции получили «бустерные» прививки от коронавирусной инфекции. Сейчас третий укол сделали лишь 66% из 1,7 млн населения.

В воскресенье, 13 марта, в Чианг-Мае было зафиксировано 311 случаев заражения коронавирусом, смертей отмечено не было. Такие данные содержатся в отчете CCSA, опубликованном 14 марта.

Ожидается, что 18 числа CCSA должен сообщить об ослаблении коронавирусных ограничений в преддверии Сонгкрана.

 

 

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