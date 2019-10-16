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Четырехметровую кобру поймали в жилом поселке в Краби

Спасатели из провинции Краби поймали в одном из местных поселков четырехметровую кобру. По словам сотрудников службы спасения, змея оказалась одной из самых больших, с какими им только приходилось иметь дело.

Новости Пхукета

16 Октября 2019, 09:20 AM
Фото: Krabi Pitakpracha Foundation

Фото: Krabi Pitakpracha Foundation

Как пишет Bangkok Post, крупную змею в дренажной системе одного их жилых поселков Краби обнаружил охранник жилого комплекса. Произошло это в понедельник, 14 октября.

По звонку охранника на место событий приехали семь сотрудников службы спасения Krabi Pitakpracha Foundation, которые приступили к поимке змеи.

Ловить кобру специалистам пришлось в частично заполненной водой бетонной трубе дренажной системы, что осложняло задачу. Впрочем, после серии неудачных попыток, сотрудникам Krabi Pitakpracha Foundation все же удалось схватить извивавшуюся змею и зафиксировать ей голову (см. видео).

Как заявил затем спасатель Криткамон Кангхэ, длина змеи превышала 4 м, а масса составляла 15 кг. Кобра оказалась третьей по величине среди всех, которых только доводилось ловить службе спасения.

Пойманную змею в итоге отвезли в джунгли и выпустили на свободу вдали от человеческого жилья.

 

 

 

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