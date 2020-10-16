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Четырехметровую кобру поймали в Кату

Спасатели Kusoldham Foundation поймали четырехметровую королевскую кобру у жилого дома в Кату утром 16 октября.

Таньялак Сакут

16 Октября 2020, 04:12 PM
Фото: Kusoldharm Foundation

Фото: Kusoldharm Foundation

Сообщение о змее у жилого дома поступило в Kusoldham Foundation около 10:00 утра. Кобру обнаружил непосредственно сам житель дома.

Как рассказал спасатель Пунсап Сэыанг, всего в отлове змеи были задействованы четыре человека. Кобра попыталась скрыться, но спасатели примерно за 10 минут поймали ее и поместили в мешок. В ближайшее время змею выпустят в джунгли на территории природного заказника Khao Phra Thaeo.

Господин Сэыанг напомнил, что в случае обнаружении змеи всегда можно обратиться в Kusoldharm Foundation по телефону 076-355301.

 

 

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