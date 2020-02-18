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Четырехметровую китовую акулу заметили у Ланты

Глава национального морского парка Mu Koh Lanta National Park Вирасак Срисатджанг обратился к оператором экскурсионных судов, туристам и дайверам с призывом быть максимально аккуратными при встрече с китовыми акулами. Призыв прозвучал после того, как 16 февраля четырехметровая акула вплотную подплыла к туристической лодке у острова На (пятого острова у берегов Ланты).

Иккапоп Тхонгтуб

18 Февраля 2020, 12:29 PM
Четырехметровую китовую акулу сфотографировали у берегов Ланты. Фото: DNP

Четырехметровую китовую акулу сфотографировали у берегов Ланты. Фото: DNP

Четырехметровую китовую акулу сфотографировали у берегов Ланты. Фото: DNP

Четырехметровую китовую акулу сфотографировали у берегов Ланты. Фото: DNP

Четырехметровую китовую акулу сфотографировали у берегов Ланты. Фото: DNP

Четырехметровую китовую акулу сфотографировали у берегов Ланты. Фото: DNP

Четырехметровую китовую акулу сфотографировали у берегов Ланты. Фото: DNP

Четырехметровую китовую акулу сфотографировали у берегов Ланты. Фото: DNP

Четырехметровую китовую акулу сфотографировали у берегов Ланты. Фото: DNP

Четырехметровую китовую акулу сфотографировали у берегов Ланты. Фото: DNP

Как пояснил господин Срисатджанг, акула поднялась почти к самой поверхности воды, позволив туристам на борту судна себя сфотографировать. Затем рыба нырнула на глубину и уплыла. При этом ту же акулу удалось сфотографировать и дайверам, совершавшим погружение в том же районе национального парка.

«Пожалуйста, при фотографировании акул не приближайтесь к ним и не используйте вспышку», – попросил господин Срисатджанг.

«Также все рулевые морских судов должны быть крайне аккуратны при приближении акулы к лодке», – добавил он.

Китовая акула – крупнейшая из существующих в настоящее время акул и вообще современных рыб. В отличие от большинства других акул, она питается преимущественно одним планктоном и не представляет никакой опасности для человека. Китовая акула зачастую абсолютно не реагирует на ныряльщиков.

Плавают представители этого вида очень медленно и большую часть времени держится близ поверхности воды. У берегов Пхукета китовые акулы также время от времени встречаются. Вид относится к вымирающим.

 

 

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