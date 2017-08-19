Четырехметрового питона поймали у муниципалитета Пхукет-Тауна

Утром 19 августа спасатели Kusoldharm Foundation получили сообщение о том, что у здания муниципалитета Пхукет-Тауна на Damrong Rd. замечена змея.

19 Августа 2017 15:50:04

Прибывшим по вызову спасателям понадобилось около пяти минут, чтобы спустить на землю и упаковать в мешок питона, облюбовавшего одно из деревьев на территории административного комплекса.

Затем питона выпустили в джунгли в природном заказнике Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary в северной части Пхукета.