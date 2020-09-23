Кабинет министров Таиланда одобрил пересмотр календаря выходных дней в ноябре и декабре. Соответствующее предложение было внесено Министерством туризма и спорта.

Новости Пхукета

23 Сентября 2020, 10:02 AM

Новые четырехдневные выходные запланированы на ноябрь и декабрь. Фото: Bangkok Post

Первые четырехдневные выходные запланированы на 19-22 ноября, вторые – на 10-13 декабря.

В случае с ноябрьскими выходными жители Таиланда просто получат дополнительные нерабочие дни. В декабре же будет реализована схема с переносом выходного с 7 декабря (дополнительный нерабочий день в честь дня рождения Рамы IX) на 11 декабря. Таким образом, с учетом выходного в честь дня конституции, получатся полноценные четырехдневные каникулы.

В Министерстве туризма и спорта надеются, что долгие выходные подтолкнут тайцев к совершению поездок по стране, что поможет туристическому сектору.