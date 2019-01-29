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Четырех туристов из России оштрафовали за столкновение аквабайков

Полиция Пхукета оштрафовала четырех граждан России, водные мотоциклы которых столкнулись у пляжа Ката-Ной в понедельник, 29 января. Штрафы на 1 тыс. бат были выписаны управлявших аквабайками мужчинам, и их пассажиркам.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Января 2019, 04:34 PM
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета
Фото: Туристическая полиция Пхукета
Фото: Туристическая полиция Пхукета
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Как сообщил The Phuket News капитан полиции Карона Вирают Тхансирисукворакун, по делу о столкновении водных мотоциклов были оштрафованы двое мужчин из России и две женщины. Штрафы были выписаны 36-летнему Ивану Смолягину, 31-летнему Ивану Федяеву, 30-летней Ольге Исайчевов и 23-летней Татьяне Лысовой. Последнюю после инцидента доставили в центр неотложной помощи в Чалонге, но серьезных травм у нее медики не обнаружили. Штрафы выписали (в том числе и пассажиркам) за опасное вождение, повлекшее за собой причинение травм.

По словам капитана Тхансирисукворакуна, туристы арендовали скутеры у двух местных жителей – Сакуна Кэусакорна и Пракита Сорнина. Господин Пракит заявил полиции, что «все четверо дразнили друг друга на аквабайках и в итоге столкнулись и повредили водные мотоциклы». Теперь туристам предстоит урегулировать с владельцами аквабайков вопрос о компенсации за ремонт техники.

«Я не могу ничего с уверенностью сказать о размере компенсаций. Это их дело обговорить данный вопрос, я в этом не участвую. Сумма может зависеть от того, как именно застрахованы водные мотоциклы» – заявил капитан Тхансирисукворакун.

По словам офицера, стороны должны были сегодня явиться в полицейский участок для беседы о компенсациях. Затем согласованная сумма будет занесена в отчет об инциденте.

Говоря о произошедшем, капитан не коснулся вопроса о том, имели ли россияне лицензии на управление аквабайками, что может быть актуально для страховки (тайское законодательство требует шкиперскую лицензию второго класса для управления подобной техникой). Не коснулся капитан и вопроса о том, могут ли прокатчики быть привлечены к ответственности, если выяснится, что они сдали аквабайки лицам без прав на управление ими. Без ответа остался и вопрос о том, на каком основании виновным в опасном вождении были признаны пассажирки.

 

 

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