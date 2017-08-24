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Четырех француженок спасли из отбойного течения на Сурине

Пхукетские спасатели благополучно доставили на берег четырех туристок из Франции, попавших в отбойное течение на пляже Сурин во второй половине дня 23 августа.

Новости Пхукета

24 Августа 2017 16:56:46

Процесс спасения туристок из отбойного течения сфотографировал находившийся в это время на пляже фотограф, затем снимки были опубликованы на странице Phuket Lifeguard Service cо следующей подписью: «Спасатели рискуют жизнями ради безопасности других. Благослови господи их сердца и их работу». В публикации также было указано, что снимки были сделаны на Сурине.

Очевидец произошедшего позже рассказал The Phuket News, что туристки вошли в воду в зоне, где были установлены красные флаги, и там их подхватило отбойное течение. Двух француженок не успело отнести слишком далеко от берега, и они выбрались на пляж относительно легко (хотя и не без помощи спасателей). За двумя другими лайфгардам пришлось отправляться на индивидуальных плавсредствах.

Как пояснил собеседник The Phuket News (имеющий опыт спасения на водах), француженки попали во внезапное течение, описанное в 2010 местным серфером С. А. Мартином, который дал ему название flash rip.

«Флэш-рип – это чисто пхукетский коктейль, смертельная смесь краткосрочных и долгосрочных периодов волновой активности, наблюдающаяся только в этом регионе. Выглядит это так, что в первую минуту ты видишь, как купальщик стоит под грудь в воде любуясь видом побережья, а в следующую минуту его уже сбило с ног и тянет в море», – писал Мартин.

Напомним, ранее на этой неделе спасатели сообщали о попавших в течения туристах на Най-Харне и Найтоне. Всех купальщиков удалось спасти, хотя одного из туристов достали из воды уже не дышащим. Мужчину спасла оперативно проведенная сердечно-легочная реанимация.

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