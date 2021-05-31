Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 662 (включая шесть пациентов из других провинций).
В больницах острова находятся на лечении 63 человека, выписаны – 604 заболевших, один пациент скончался.
Напомним, что с сегодняшнего дня (1 июня) на острове были отменены некоторые из коронавирусных ограничений. В частности, к работе могут вернуться спа и массажные салоны, студии красоты, салоны маникюра, парикмахерские. Возобновят работу спортивные центры и стадионы.