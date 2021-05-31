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Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 31 мая на острове было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. При этом за тот же день три человека с диагнозом COVID-19 были выписаны из больниц.

Новости Пхукета

1 Июня 2021, 09:00 AM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 662 (включая шесть пациентов из других провинций).

В больницах острова находятся на лечении 63 человека, выписаны – 604 заболевших, один пациент скончался.

Напомним, что с сегодняшнего дня (1 июня) на острове были отменены некоторые из коронавирусных ограничений. В частности, к работе могут вернуться спа и массажные салоны, студии красоты, салоны маникюра, парикмахерские. Возобновят работу спортивные центры и стадионы.

 

 

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