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Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 24 мая на острове было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Таким образом провинция продолжает удерживать количество новых заражений ниже десяти.

Новости Пхукета

25 Мая 2021, 09:00 AM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 631 (включая шесть пациентов из других провинций). В больницах острова находятся на лечении 93 человека, выписаны – 543, один пациент скончался.

Также напомним, что желающие вакцинироваться иностранцы должны за сегодняшний день (25 мая) успеть подать соответствующее заявление через портал Phuket Must Win. Для этого нужно быть официально трудоустроенным в пхукетской компании. Работодатель должен пройти регистрацию на указанном сайте (https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/) и внести в систему информацию о сотруднике. После этого можно будет выбрать доступное место и время вакцинации.

 

 

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