Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о четырех новых случаях заболевания COVID-19, выявленных на острове в субботу, 9 мая.

Новости Пхукета

10 Мая 2020, 10:34 AM

Четыре новых случая COVID-19 были выявлены на Пхукете за вчерашний день. Шесть из ранее заболевших выздоровели. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему (10 мая) отчету официальных лиц, заболели 23-летняя женщина из Чернг-Талей; 29-летняя женщина из Вичита, 19-летний юноша также из Вичита и 29-летний мужчина из Патонга. Все новые заболевшие – тайские граждане.

Всего по состоянию 10 мая коронавирус был выявлен у 224 жителей острова. Лечение в настоящий момент проходят 29 пациентов с подтвержденным диагнозом (против 31 днем ранее). Результатов анализов ожидают 46 человек (против 52 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 192 пациента (плюс шесть к предыдущему дню).

За все время скончались от COVID-19 три человека: 64-летняя жительница Банг-Тао, 63-летняя владелица кафе из Патонга и 69-летний австралиец-отельер из Кхао-Лака. Еще один пациент с диагностированным вирусом умер от травм, полученных в дорожной аварии. В официальный список погибших от COVID-19 последний пациент не входит.

Добавим, что за период со 2 по 8 мая включительно новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлялось, хотя медики продолжали тестировать пациентов с подозрениями на вирус.

Согласно данным Минздрава, большинство по-прежнему болеющих на Пхукете – жители тамбона Чернг-Талей (22 человека по состоянию на конец дня 8 мая). На втором месте идет Патонг (6 человек по состоянию на конец того же дня).