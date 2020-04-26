Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за субботу, 25 апреля, на острове были подтверждени четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Все новые пациенты – жители Банг-Тао.

Новости Пхукета

26 Апреля 2020, 03:22 PM

Четыре новых случая COVID-19 выявлены в Банг-Тао в субботу, один из предыдущих пациентов выписан из больницы. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 206 человека.

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 206 человека.

Все четыре новых пациента – жители Банг-Тао: женщина в возрасте 23 лет и мужчины в возрасте 62, 57 и 43 лет. Никто из них на момент диагностирования коронавируса не демонстрировал симптомов пневмонии, при этом двое мужчин ранее жаловались на простуду, а женщину даже уже проверяли на коронавирус, но тогда тест дал отрицательный результат.

Официальные лица предположили, что «лица, которые ранее болели, вероятно, заразились вирусом, выздоровели, но вирус в организме у них остался».

«Что касается пациентов, у которых изначально были отрицательные анализы, а затем подтвердилось заражение, то здесь все зависит от многих факторов. Поэтому любым лицам с симптомами заболевания, даже если вирус не обнаружен, нужно строго соблюдать предписания врачей», – говорится в сегодняшнем отчете.

В общей сложности сейчас лечение от COVID-19 проходят 45 пациентов, 161 человек благополучно выздоровел (против 160 днем ранее).

Один пациент с диагностированным коронавирусом скончался, однако основной причиной его смерти стал не сам вирус, а травмы, полученные в дорожной аварии.

Результатов анализов на коронавирус ожидает 51 человек. Днем ранее таких было 54.

Добавим, что в настоящий момент район Банг-Тао вызывает повышенное внимание специалистов. Неделю назад там стартовала активная кампания по выявлению потенциальных носителей вируса, включающая подомовой обход жителей и отправку на сдачу анализов всех, кто вызывает подозрение. Именно в ходе этих мер были выявлены три из четырех новых заболевших.

Также официальные лица напоминают, что снижение числа новых заболевших не означат, что уже можно отказываться от мер по защите от вируса. Социальное дистанцирование, самоизоляция, ношение масок в общественных местах остаются обязательными. Лицам с симптомами простудных заболеваний необходимо оперативно обращаться к медикам.