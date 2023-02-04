Четыре нигерийца арестованы за оверстей на Пхукете

Туристическая полиция Пхукета сообщила об аресте четырех граждан Нигерии за длительное превышение разрешенного срока пребывания в Таиланде. Аресты были произведены совместно с Иммиграционным бюро.

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Четыре гражданина Нигерии арестованы за продолжительный оверстей на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Четыре гражданина Нигерии арестованы за продолжительный оверстей на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Операцией, проводившейся на территории тамбонов Чалонг и Раваи руководил подполковник Эккачай Сири, занимающий пост заместителя начальника туристической полиции Пхукета. В полицейском отчете приведены следующие имена.

На Кеннетх Чибусо (34 года). Арестован в съемном жилье на Soi Palai в Чалонге. Оверстей у мужчины составлял 1207 дней.

Джеймс Чинониарам Онмуннйиммао (30 лет). Арестован на улице в районе Soi Chao Fa 49 в Чалонге. Оверстей составлял 1469 дней.

Оливер Абази Учечукву. Арестован на Sai Yuan Soi 9 в Раваи. Продолжительность оверстея составляла 1221 дня.

Михаель Аринзе Эджигу (31 год). Место ареста не указано. Оверстей составлял 1236 дней.

Подполковник Сири уточнил, что информацию о нигерийцах передали добропорядочные граждане. Также были озвучены подозрения о том, что они могут быть замешаны в некой нелегальной деятельности. При этом сами оверстейщики старались жить так, чтобы не привлекать к себе внимания.

Согласно действующей с 2016 года политике Good guys in, Bad guys out, нигерийцев ждет депортация с занесением в черный список на 10 лет (кроме штрафа в 500 бат в день, но не более 20 тыс.) Сроки запрета на въезд следующие:

При добровольной сдаче в руки властей:

Более 90 дней оверстея – черный список на 1 год;

Более 1 года оверстея – черный список на 3 года;

Более 3 лет оверстея – черный список на 5 года;

Более 5 лет оверстея – черный список на 0 года.

В случае ареста властями:

Менее 1 года или 1 год оверстея – черный список на 5 лет;

Более 1 года оверстея – черный список на 10 лет.

Стоит обратить внимание, что политика Good guys in, Bad guys out предполагает черный список при любом аресте и при оверстее более 90 дней по любой причине, даже если иностранец оказался в положении оверстейщика по причине утери паспорта (в связи с чем Иммиграционного бюро некуда поставить штамп, что приводит к оверстею).