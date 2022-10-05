Четыре китайца оказались ночью посреди залива Пханг-Нга на дрейфующем судне

Моряки ВМФ Таиланда благополучно вернули на Пхукет четырех граждан Китая, отправившихся 4 октября рыбачить в заливе Пханг-Нга и не сумевших вернуться назад из-за отказа двигателя у судна, на борту которого они находились. При этом как раз вечером этого дня Пхукет накрыл неожиданный и сильный дождь.

Иккапоп Тхонгтуб

О происшествии в заливе Пханг-Нга сообщило агентство NBT, причем публикация появилась не в момент, когда стало известно о чрезвычайной ситуации, а только утром 5 октября, когда китайцев вернули на Пхукет.

В сообщении NBT не приводится ни название «небольшого судна», на котором отправились рыбачить иностранцы, ни имя его капитана. Также неизвестно, сколько всего человек на борту. Агентство лишь указало, что сами китайские граждане были «бизнесменами», а на Пхукете у них остались «члены семей».

Согласно публикации, иностранцы взяли в чартер небольшое судно утром 4 октября, чтобы порыбачить у острова Рача-Ной, но к 21:00 так и не вернулись назад, после чего их родственники подняли тревогу. Последнее известное местоположение лодки было указано как «за Зеленым островом», находящимся на полпути между Майтоном и Пхи-Пхи, примерно в 30 км от Рача-Ной.

Руководство поисково-спасательной операцией взял на себя недавно открытый Центр управления морским движением и обеспечения безопасности в Андаманском море (CSCA). В частности, сотрудники центра оповестили операторов других судов о том, что в заливе Пханг-Нга пропала лодка с рыбаками.

Около 1:00 ночи 5 октября пропавшее судно было обнаружено. Его заметил экипаж следовавшего через залив Пханг-Нга танкера-газовоза Adriatic Energy.

В указанный квадрат был отправлен патрульный корабль Т.233, входящий во флот третьего регионального командования ВМФ Таиланда. К 7:00 утра 5 октября китайцы были доставлены на Пхукет, где их встретили губернатор провинции Наронг Вунсиеу и другие «очень важные официальные лица», как отметило агентство NBT.

В публикации не поясняется, как неназванная лодка оказалась в 30 км от острова Рача-Ной, где иностранцы должны были рыбачить. Также журналисты государственной новостной службы не сказали ничего, о том, как официальные лица оценивают сам факт выхода «небольшой лодки» в море в текущих погодных условиях. В сообщении говорится, что Метеорологический департамент Таиланда (TMD) сохраняет в силе неблагоприятный прогноз по андаманскому побережью, предупреждая о дождях на 70% территории. Впрочем, непосредственно на TMD актуальных запретов на 4 октября не было. Последнее официальное метеорологическое предупреждение, запрещающее маломерным судам выход в море, датировано 29 ноября, когда через страну проходил тайфун Нору.