Четыре дома уничтожены огнем в Пхукет-Тауне

Пожар, произошедший в Пхукет-Тауне на рассвете 5 февраля, полностью уничтожил четыре дома, еще одно здание было подтверждено.

5 Февраля 2018 15:23:04

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и экстренные службы получили сообщение о пожаре в Пхукет-Тауне в 6:45 утра понедельника, 5 февраля. К моменту, когда пожарные прибыли по указанному адресу (переулок Soi Hub-Eak, выходящий на Phuket Rd.), огнем были охвачены здания 240/1, 240/2, 240/3, 240/4 и 240/5. Тушение пожара заняло около получаса.

Четыре из пяти домов были полностью уничтожены огнем, еще один (дом 240/1) получил легкие повреждения. Согласно предварительным оценкам, общий ущерб составил около 1 млн бат. В ходе происшествия никто не пострадал.

Пожар начался в доме 240/2. В момент возгорания владелец в здании отсутствовал, когда же он приехал на место событий, дом был уничтожен пламенем. Заставший начало пожара 14-летний племянник владельца рассказал, что услышал некий звук «как будто что-то искрилось», а затем почувствовал запах дыма.

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание или воспламенение бытового газа. Впрочем, расследование еще не завершено.