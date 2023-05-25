Четыре человека упали 30-метровую скважину на Пхукете

Двое мужчин были госпитализированы и еще двое получили легкие травмы в результате падения в 30-метровую артезианскую скважину в тамбоне Чернг-Талей во второй половине дня 25 мая. Все началось с того, что в скважину упал рабочий, который хотел проверить уровень воды в ней. Следом на дне оказались его напарник и двое местных жителей, которые пытались помочь, не привлекая спасателей.

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Четыре человека упали в колодец на Soi Pasak 8/7. Фото: Phuket Info Center

Четыре человека упали в колодец на Soi Pasak 8/7. Фото: Phuket Info Center

Четыре человека упали в колодец на Soi Pasak 8/7. Фото: Phuket Info Center

Четыре человека упали в колодец на Soi Pasak 8/7. Фото: Phuket Info Center

Об инциденте на Soi Pasak 8/7 первой сообщила поздним вечером 25 мая страница Phuket Info Center. Затем более подробный рассказ опубликовал новостной сайт MGR Online, но тоже со ссылкой на Phuket Info Center.

На страницах административной организации Чернг-Талей (OrBorTor) и местной полиции информации нет, хотя на фото видно полицейских, а OrBorTor упоминается в обеих публикациях.

Согласно данным MGR Online, двум рабочим, которые упали в колодец первыми, 27 и 56 лет. Обоих после инцидента доставили в больницу Thalang Hospital. Двое местных жителей, о которых информация отсутствует, от госпитализации отказались.

Phuket Info Center утверждает, что госпитализированы были три человека, но при этом на опубликованные на странице фотографии попали только двое мужчин.

«Полицейский участок Чернг-Талей расследует обстоятельства произошедшего в подробностях и установит причину случившегося», – пишет MGR Online.

Официальные лица пока не подтвердили ни количество пострадавших, ни глубину колодца. Из приведенных выше публикаций следует, что упавшие в скважину люди пережили падение с высоты 10-этажного дома. Впрочем, стены узкой скважины могли существенно замедлить падение.