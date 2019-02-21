Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Четыре человека пострадали в ДТП на подъезде к памятнику Героиням

Автомобиль врезался в мачту уличного освещения на Srisoonthorn Rd. в одноименном тамбоне Пхукета в середине дня 18 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Февраля 2019, 10:46 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал подполковник Китипхум Тхинтхаланг из полиции Таланга, легковой автомобиль Suzuki Ciaz потерял управление на Srisoonthorn Rd. и врезался в мачту уличного освещения на разделительной линии около 13:15 понедельника, 18 февраля.

В момент аварии в салоне машины находились трое мужчин и одна женщина (граждане Таиланда). Всех пострадавших доставили в больнице Thalang Hospital.

Авария произошла практически в том же месте, где за несколько часов до этого врезался в столб автомобиль такси. В том случае водитель объяснил потерю управления лужей масла на дороге, после оказания помощи пострадавшему таксисту муниципальные службы засыпали масло известняком. По словам подполковник Тхинтхаланга, две данные аварии, вероятнее всего, друг с другом никак не связаны.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Престарелый житель Таланга погиб в столкновении с такси
Гражданин Греции разыскивается по делу об убийству жены на Пхукете
Слон ударил туриста бивнем в живот в провинции Пханг-Нга
Сотрудник аэропорта погиб в результате столкновения с припаркованным автобусом
На Пхукете озвучили предупреждение о высоком риске пожаров
Офис Минздрава на Пхукете обещает проследить за соблюдением запрета на продажу спиртного сегодня
Подросток на мотоцикле погиб в столкновении с пикапом в Сапаме
Такси врезалось в фонарный столб из-за лужи масла на дороге
Иностранец доставлен в больницу на фоне неадекватного поведения на дороге
Перебои в водоснабжение ожидаются в Чернг-Талей в течение февраля
Тоннель в Чалонге готов на 76%
Более 150 пар сыграли свадьбы на Пхукете в День святого Валентина
Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде 19 февраля
Автомобиль врезался в мачту уличного освещения в Кату
Затруднение движения ожидается в Патонге в связи с открытием ТЦ Central Patong

 

Laguna Property
MontAzure
Express Carpet and Decor
Thai Residential
777 Beach Condo
Laguna Phuket Marathon 2019

 