Четыре человека пострадали в ДТП на подъезде к памятнику Героиням

Автомобиль врезался в мачту уличного освещения на Srisoonthorn Rd. в одноименном тамбоне Пхукета в середине дня 18 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Февраля 2019, 10:46 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал подполковник Китипхум Тхинтхаланг из полиции Таланга, легковой автомобиль Suzuki Ciaz потерял управление на Srisoonthorn Rd. и врезался в мачту уличного освещения на разделительной линии около 13:15 понедельника, 18 февраля.

В момент аварии в салоне машины находились трое мужчин и одна женщина (граждане Таиланда). Всех пострадавших доставили в больнице Thalang Hospital.

Авария произошла практически в том же месте, где за несколько часов до этого врезался в столб автомобиль такси. В том случае водитель объяснил потерю управления лужей масла на дороге, после оказания помощи пострадавшему таксисту муниципальные службы засыпали масло известняком. По словам подполковник Тхинтхаланга, две данные аварии, вероятнее всего, друг с другом никак не связаны.