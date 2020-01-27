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Четыре человека пострадали в ДТП на холме в Патонге

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на трассе Кату-Патонг во второй половине дня субботы, 25 января. В результате аварии пострадали турист из Германии и трое тайских граждан.

Новости Пхукета

27 Января 2020, 10:01 AM
Четыре человека пострадали в ДТП на холме в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Четыре человека пострадали в ДТП на холме в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Четыре человека пострадали в ДТП на холме в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Четыре человека пострадали в ДТП на холме в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал капитан Чалермсак Аккатиан из полиции Кату, сообщение о ДТП поступило в участок в 13:12.

На месте событий полицейские обнаружили два поврежденных легковых автомобиля, первым из которых управлял 40-летний турист из Германии Марко Антонио, вторым – 38-летняя гражданка Таиланда Тананрат Срибуньярук. Также во второй машине находились два пассажира.

«Всего пострадали четыре человека. К счастью, серьезных травм никто не получил», – заявил капитан Аккатиан.

Согласно показаниями очевидцев, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. При этом капитан не смог сразу сказать, какая из машин пересекла разделительную линию. На момент беседы офицер еще не изучил записи с камер видеонаблюдения и не опросил самих водителей.

 

 

 

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