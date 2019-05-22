Четыре человека погибли в столкновении пикапа с мотоциклом и туристическим автобусом

Дорожная авария с участием пикапа, мотоцикла и туристического автобуса произошла утром 21 мая на трассе 4311 в провинции Пханг-Нга.

Новости Пхукета

Полиция провинции Пханг-Нга подтвердила факт возбуждения дела против водителя пикапа, выехавшего на полосу встречного движения на трассе 4311 и спровоцировавшего ДТП с участием еще двух транспортных средств. В результате аварии погибли четыре человека, не менее восьми были госпитализированы.

Как рассказал «Новостям Пхукета» подполковник полиции Виттхая Синджамры, авария произошла около 7:50 утра в поселке Банг-Сиад. Пикап под управлением 23-летнего Саравута Намсая пересек разделительную линию, сбил мотоцикл, а затем лоб в лоб столкнулся с туристическим автобусом.

В момент аварии в кабине и кузове пикапа находились 11 пассажиров, трое из них погибли. Также в результате аварии скончалась 57-летняя женщина, находившаяся на сбитом пикапом мотоцикле. Водитель автобуса и его пассажиры (туристы из Китая) серьезных травм не получили.

В беседе с полицейскими водитель пикапа заявил, что заснул за рулем после работы в ночную смену. Против мужчины возбуждено дело об опасном вождении, повлекшем за собой гибель людей.