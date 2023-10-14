Четыре человека погибли в ДТП по пути на Пхукет

Полиция Такуа-Тхунга получила сообщение об аварии у школы Wat Si Rattanaram School на шоссе Phet Kasem Rd. около 14:30 пятницы, 13 октября. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили два грузовика с поврежденными кабинами и искореженный седан Nissan Almera, в котором находились мужчина и три женщины.
Чтобы извлечь тела из легковой машины, ее кузов пришлось вскрывать гидравлическим инструментом. И водитель, и все его пассажирки погибли.
Согласно данным предварительного расследования, седан Nissan Almera под управлением 29-летнего Пхумипхата Вунсиеу двигался в направлении Пхукета и у школы Wat Si Rattanaram School в тамбоне Калай вылетел на полосу встречного движения. В этот момент во встречном направлении следовали два грузовых автомобиля, которые по очереди протаранили Nissan.
Водителей грузовиков проверили на алкоголь, результаты оказались отрицательными. Полиция также отправила запрос в больницу Phang Nga Hospital, чтобы медики взяли посмертный анализ у господина Пхумипхата Вунсиеу. О результатах пока неизвестно.
Согласно данным полиции, господин Пхумипхат Вунсиеу является жителем провинции Сонгкхла, у его автомобиля также были номера этой провинции. В ней же была зарегистрирована одна из погибших пассажирок, две другие – из Пхаттхалунга и Накхон-Сри-Тхаммарата.