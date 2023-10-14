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Четыре человека погибли в ДТП по пути на Пхукет

Седан Nissan Almera вылетел на встречную полосу на шоссе в провинции Пханг-Нга и был по очереди протаранен двумя следовавшими во встречном направлении грузовиками. В машине находились родственник экс-губернатора Наронга Вунсиеу и три женщины, все они погибли. Авария произошла 13 октября, водитель вез пассажирок на Пхукет, чтобы провести на острове выходные.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Октября 2023, 11:31 AM
Четыре человека, включая родственника Наронга Вунсиеу, погибли в аварии по пути на Пхукет. Фото: Kitti Wongrattanawut

Четыре человека, включая родственника Наронга Вунсиеу, погибли в аварии по пути на Пхукет. Фото: Kitti Wongrattanawut

Четыре человека, включая родственника Наронга Вунсиеу, погибли в аварии по пути на Пхукет. Фото: Kitti Wongrattanawut

Четыре человека, включая родственника Наронга Вунсиеу, погибли в аварии по пути на Пхукет. Фото: Kitti Wongrattanawut

Четыре человека, включая родственника Наронга Вунсиеу, погибли в аварии по пути на Пхукет. Фото: Kitti Wongrattanawut

Четыре человека, включая родственника Наронга Вунсиеу, погибли в аварии по пути на Пхукет. Фото: Kitti Wongrattanawut

Четыре человека, включая родственника Наронга Вунсиеу, погибли в аварии по пути на Пхукет. Фото: Kitti Wongrattanawut

Четыре человека, включая родственника Наронга Вунсиеу, погибли в аварии по пути на Пхукет. Фото: Kitti Wongrattanawut

Четыре человека, включая родственника Наронга Вунсиеу, погибли в аварии по пути на Пхукет. Фото: Kitti Wongrattanawut

Четыре человека, включая родственника Наронга Вунсиеу, погибли в аварии по пути на Пхукет. Фото: Kitti Wongrattanawut

Полиция Такуа-Тхунга получила сообщение об аварии у школы Wat Si Rattanaram School на шоссе Phet Kasem Rd. около 14:30 пятницы, 13 октября. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили два грузовика с поврежденными кабинами и искореженный седан Nissan Almera, в котором находились мужчина и три женщины.

Чтобы извлечь тела из легковой машины, ее кузов пришлось вскрывать гидравлическим инструментом. И водитель, и все его пассажирки погибли.

Согласно данным предварительного расследования, седан Nissan Almera под управлением 29-летнего Пхумипхата Вунсиеу двигался в направлении Пхукета и у школы Wat Si Rattanaram School в тамбоне Калай вылетел на полосу встречного движения. В этот момент во встречном направлении следовали два грузовых автомобиля, которые по очереди протаранили Nissan.

Водителей грузовиков проверили на алкоголь, результаты оказались отрицательными. Полиция также отправила запрос в больницу Phang Nga Hospital, чтобы медики взяли посмертный анализ у господина Пхумипхата Вунсиеу. О результатах пока неизвестно.

Согласно данным полиции, господин Пхумипхат Вунсиеу является жителем провинции Сонгкхла, у его автомобиля также были номера этой провинции. В ней же была зарегистрирована одна из погибших пассажирок, две другие – из Пхаттхалунга и Накхон-Сри-Тхаммарата. 

 

 

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