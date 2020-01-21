Четыре человека госпитализированы с подозрением на новый китайский коронавирус на Пхукете

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу сообщил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что к настоящему моменту в местном аэропорту были обнаружены четыре пассажира с подозрением на заражение новым китайским коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого началась в районе Нового года в городе Ухань. Во всех четырех случаях тревога оказалась ложной.

Таньялак Сакут

21 Января 2020, 06:10 PM

Британский актер Эшли Шорли был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии на Пхи-Пхи и сейчас находится в Бангкоке. Однако глава пхукетского офиса Минздрава заверяет, что к его болезни новый коронавирус не имеет отношения. Фото: Tracey Merle / GoFundMe

Как рассказал господин Сермкэу, в субботу, 11 января, из аэропорта в Vachira Hospital были доставлены 31-летняя гражданка Колумбии и 28-летняя гражданка Китая. У обоих были замечены симптомы, схожие с новой китайской пневмонией, но проведенные в больнице анализы развеяли опасения. Колумбийку выписали в тот же день, а китаянку – через три дня.

Также 16 января в Vachira Hospital была доставлена 36-летняя гражданка Китая с подозрительными симптомами. В данном случае обследование также не выявило следов коронавируса из Уханя, женщину выписали 20 числа.

Наконец, 17 января в Vachira Hospital был доставлен восьмилетний мальчик, также прилетевший из Китая. Из больницы его выписали 21 числа. Отсутствие коронавируса во всех случаях было подтверждено анализами крови.

Таким образом, ни одного случая новой случая уханьской пневмонии на Пхукете пока зафиксировано не было. Проверка прибывающих из Уханя пассажиров в аэропорту по-прежнему продолжается.

Также господин Сермкэу опроверг информацию о том, что новый коронавирус мог стать причиной тяжелой пневмонии у британского актера Эшли Шорли, который сейчас находится в тяжелом состоянии в столичной больнице Bumrungrad Hospital, но изначально был госпитализирован на Пхи-Пхи, а затем некоторое время провел в одном из частных медицинских учреждений Пхукета.

«Он был доставлен в частную больницу на Пхукете 2 января. Затем, 5 января, его перевели в частную больницу в Бангкоке», – отметил доктор Сермкэу.

По словам главы РРНО, еще на Пхи-Пхи медики взяли у него анализ крови и пришли к выводу, что к тяжелому воспалению легких у британца китайский коронавирус отношения не имеет.

«Во время его пребывания на Пхукете врачи не предпринимали каких-либо действий для установления того, как он заболел, поскольку было подтверждено, что это не уханьский вирус», – добавил специалист.

Согласно сообщениям тайской и британской прессы, господин Шорли обратился за медпомощью еще 27 декабря, то есть до начала вспышки уханьского коронавируса. В настоящий момент мужчина находится на искусственной вентиляции легких. Врачи борются за жизнь британца.

Отметим, что завтра Всемирная организация здравоохранения должна провести экстренное заседание, посвященное новому коронавирусу, от которого в Китае умерли шесть человек. Эксперты оценят, является ли 2019-nCoV угрозой международной безопасности.

В Таиланде пока зафиксированы два подтвержденных случая проникновения в страну 2019-nCoV. С вирусом в Королевство прилетели две туристки из Китая. Китайские специалисты уже сообщили, что вирус передается от человека к человеку.