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Четыре человека арестованы за наркотики на Пхукете

Центральное отделение полиции по провинции Пхукет продолжает отчитываться о работе по борьбе с наркотиками на Пхукете. В последнем сообщении правоохранителей говорится об аресте четырех человек и конфискации почти килограмма кристаллического метамфетамина.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Августа 2022, 10:00 AM
Четыре человека арестованы за хранение метамфетамина на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Четыре человека арестованы за хранение метамфетамина на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Джесада Вонгла (28 лет). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Джесада Вонгла (28 лет). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согтхам Сойпхет (34 года). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согтхам Сойпхет (34 года). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Типхат Путтха (34 года) и Нартсаморн Кладкэк (35 лет). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Типхат Путтха (34 года) и Нартсаморн Кладкэк (35 лет). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как и в случае с предыдущими рейдами, о которых сообщалось 23 июля и 12 августа, операцией руководил подполковник Пичит Тхонгто. При этом в списке других участвовавших офицеров перечислены около полудюжины высокопоставленных во главе с начальником полиции Пхукета генерал-майором Сермпханом Сириконгом.

В этот раз аресты проводились на территориях, за которые отвечают полицейские участки Таланга, Кату и Вичита. При этом в сообщении центрального участка не говорится, были ли привлечены к операции местные сотрудники. Всего команда подполковника Тхонгто изъяла 962 грамма кристаллического метамфетамина (я-айс) и 389 содержащих метамфетамин таблеток (яба). Нелегального оружия в этот раз не нашли.

Уроженец Пхукета по имени Джесада Вонгла (28 лет) был арестован в доме (видимо, своем) в Паклоке. У мужчина обнаружили 893,77 г кристаллического метамфетамина и 66 таблеток. Также были изъяты 11 единиц улик, включая автомобиль MG5. Господин Вонгла был доставлен в полицию Таланга, где ему предъявили обвинения в хранении наркотиков первой категории с целью продажи.

Согтхам Сойпхет (34 года), также уроженец Пхукета, был арестован в съемном жилье в Кату. У него полиция обнаружила метамфетаминовые таблетки в количестве 223 штук и 68,43 г кристаллов. Также в качестве улики был изъят скутер Honda Scoopy i. Господину Сойпхету предъявили обвинения в хранении наркотиков первой категории с целью продажи.

Уроженцы Пхукета Типхат Путтха (34 года) и Нартсаморн Кладкэк (35 лет) были арестованы в P&P Apartment на Wirat Hongyok Rd. в Вичите. У них было изъято 100 таблеток метамфетамина. Мужчине и женщине предъявили обвинения в хранении наркотиков первой категории группой лиц с целью продажи.

 

 

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