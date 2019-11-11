Четыре человека арестованы за эксплуатацию несовершеннолетних на Пхукете

Королевская полиция Таиланда сообщила об аресте четырех членов организованной преступной группы, занимавшейся эксплуатацией несовершеннолетних. Согласно материалам дела, участники группы заставляли детей торговать кокосами в ночные часы и подвергали их телесным наказаниям за невыполнение планов по выручке.

Иккапоп Тхонгтуб

Об аресте четырех членов преступной группы, занимавшейся трудовой эксплуатацией несовершеннолетних, было объявлено на пресс-конференции, прошедшей 10 ноября в полицейском участке Патонга. Подробности операции раскрыл специально прибывший на Пхукет генерал-лейтенант Джаруват Вайсая, возглавляющий в Королевской полиции Таиланда отдел юридического сопровождения дел и судебных разбирательств.

Вместе с генералом на пресс-конференции присутствовали заместители начальника пхукетской полиции полковники Сермпхан Сириконг и Чайват Уайкам (ранее он руководил полицией Патонга), а также действующий начальник полиции Патонга полковник Анотай Джиндамани, глава пхукетского офиса Управления социального развития Китти Интхаракун, глава пхукетского офиса Управления по делам детей, дома и семьи Втчара Суракун.

На пресс-конференции не показали лиц арестованных членов группы, занимавшейся эксплуатацией детей, однако имена их были названы. В группу входили некие Вантхакан Арамсри, Вачира Пунчуай, Порнтхеп Упакарнкэу и Кхемика Упакарнкэу (единственная женщина среди арестованных).

Члены группы были арестованы в своих домах в провинции Накхон-Сри-Тхаммарата на основании ордеров, выданных пхукетским судом 9 ноября.

Как пояснил генерал Вайсая, расследование дела о трудовой эксплуатации несовершеннолетних началом после того, как 28 октября двое высокопоставленных сотрудников пхукетской администрации заметили нескольких детей в возрасте 10-13 лет, торговавших кокосами в темное время суток у одного из развлекательных заведений. Малолетние торговцы выглядели худыми и были одеты в обноски. На вопрос о том, почему они торгуют на улицах, дети заявили, что иначе будут побиты.

Несовершеннолетних торговцев передали под защиту органов опеки, а в отношении организаторов детского труда было начато расследование.

Как рассказал генерал Вайсая, после того, как детей передали в органы опеки, в офис омбудсмена по провинции Накхон-Сри-Тхаммара поступила жалоба на действия официальных лиц, принявших соответствующее решение. После подачи жалобы также состоялась пресс-конференция, в ходе которой участвовавших в отправке детей под опеку чиновникам пригрозили судебным исками.

«Новость получила широкий резонанс и привлекла внимание премьер-министра Праюта Чан-Очи и вице-премьера Правита Вонгсувана. Они захотели выяснить правду и поручили расследование ключевым офицерам полиции из Бангкока», – отметил генерал Вайсая.

Результатом расследования стал арест четырех упомянутых выше подозреваемых и возбуждение против них дела о торговле людьми, незаконной трудовой эксплуатации несовершеннолетних и участии в организованном преступном сообществе.

«Спускать с рук подобное нельзя. Мы доведем дело до конца. Детей принуждали работать свыше десяти часов в сутки и били. Некоторым из них приходилось ходить по улицам с десятком кокосов одновременно. За день от них требовали зарабатывать 400 бат, которые затем у них отбирали. Если торговцы возвращались с продажи кокосов слишком поздно или не могли продать товар, то их наказывали. Подобная эксплуатация может приносить сотни тысяч бат в месяц, прибыль от принудительного труда детей огромна», – заявил на пресс-конференции генерал Вайсая.

«Группировки, занимающиеся эксплуатацией детей на Пхукете необходимо полностью искоренить в ближайшие. Все они должны быть ликвидированы, а участники привлечены к ответственности по всей строгости закон», – добавил генерал.

В ходе пресс-конференции не было уточнено, находятся ли арестованные члены группы в родственных отношениях с эксплуатировавшимися ими детьми.