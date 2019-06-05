Четыре человека арестованы по делу об убийстве масонга из Вичита

Полиция Вичита сообщила о предъявлении обвинений четырем местным жителям, арестованным по делу об убийстве жителя Вичита и медиума-масонга Сатхапорна Йинди.

Иккапоп Тхонгтуб

Как писали «Новости Пхукета» ранее, тело 24-летнего масонга Сатхапорна Йинди, пропавшего в середине марта, было обнаружено 1 июня у дороги, идущей вдоль залива Ао-Йон на мысе Панва. Ноги погибшего были связаны нейлоновой веревкой.

За прошедшее после убийства время труп успел сильно разложиться, но родители опознали господина Йинди по перстню на среднем пальце правой руки (см. здесь). Экспертиза ДНК еще не проведена, но следователи уже получили достаточно доказательств, что в джунглях нашли именно пропавшего в марте масонга.

Во вторник, 4 июня, полиция провела пресс-конференцию, в ходе которой было объявлено об аресте четырех подозреваемых в убийстве масонга. Шеф полиции Вичита Никорн Сомсук назвал следующие имена: Сукарэ Джитнари, Пирават Сэвонг, Нарубет Петмак, Суконрапонг Кэусуван.

По словам полковника Сомсука, господин Кэусуван был задержан 3 июня, трое других подозреваемых – на следующий день. Всем четверым предъявлены обвинения в убийстве и сокрытии трупа. Мужчины уже дали признательные показания.

На пресс-конференции было рассказано, что подозреваемые забили масонга до смерти бейсбольной битой, после чего погрузили тело в минивэн Hynday H-1 и отвезли на мыс Панва, где выбросили в джунги. Совершено преступление было 16 марта.

Поводом для убийства стал конфликт между Сатхапорном Йинди и четверкой подозреваемых (те заявили, в частности, что масонг сам первым начал угрожать им расправой). На вопрос о сути конфликта полицейские отвечать отказались.

Ранее указывалось, что убитый Сатхапорн Йинди был активным участником Вегетарианского фестиваля на Пхукете и выступал в роли масонга, спиритического медиума проводящего в состоянии транса ритуальные укрощения плоти.

В частности, в ходе фестиваля масонги протыкают лица спицами и другими острыми предметами, ходят по углям, купаются в горячем масле, покоряют лестницы из лезвий. В социальных сетях можно найти фотографии Сатхапорна Йинди в традиционных одеяних участника фестиваля.