Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Четвертый случай оспы обезьян выявлен в Таиланде

Официальные лица сообщили о четвертом подтвержденном случае заболевания оспой обезьян в Таиланде.

6 Августа 2022, 09:00 AM
Дезинфекция кондоминиума на Пхукете, где останавливался заболевший оспой обезьян гражданин Нигерии. Фото: DDC

Дезинфекция кондоминиума на Пхукете, где останавливался заболевший оспой обезьян гражданин Нигерии. Фото: DDC

Как заявил глава Департамента по контролю за заболеваниями (DDC) Опат Карнкавинпонг, новая пациентка с подтвержденным диагнозом – 22-летняя женщина из Бангкока, «посещавшая развлекательные заведения популярные у зарубежных туристов», сообщает Bangkok Post

По словам господина Карнкавинпонга, еще 29 июля женщина почувствовала повышение температуры, но все равно посетила ряд развлекательных заведений в Бангкоке с тайскими и иностранными друзьями. 30 июля у пациентки появилась сыпь на руках и ногах, а затем – в области половых органов и на других частях тела.

3 августа женщина обратилась за медицинской помощью в одну из больниц Самут-Пракана. Там у нее взяли анализы и отправили их в Департамент медицинских наук при медицинском факультете Университета Чулалонгкорна. 4 августа было подтверждено заражение оспой обезьян.

По словам доктора Карнкавинпонга, после подтверждения диагноза пациентку перевели на лечение в институт инфекционных заболеваний Bamrasnaradura Infectious Disease Institute в Нонтхабури.

Доктор Карнкавинпонг отметил, что дал распоряжение шестому региональному офису DDC в Чонбури в сотрудничестве с рядом других организаций отследить и проверить всех лиц, вступавших в близкий контакт с заболевшей, включая двух ее соседей по квартире. Одновременно глава DDC подчеркнул, что оспа обезьян не отличается легкостью передачи.

Напомним, что два из предыдущих случая оспы обезьян был выявлены на Пхукете. Это были гражданин Нигерии и гражданин Германии, которые никому не передали болезнь. Третий случай был выявлен в Бангкоке. Это был гражданин Таиланда.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд получил еще 10 боевых машин Stryker из США
В Чонбури арестован владелец паба, где произошел пожар с 15 погибшими
В здании Минэнерго произошел пожар
В Бангкоке у двоих мужчин изъяли полмиллиона долларов поддельными банкнотами
Полиция изъяла 400 предназначенных на продажу птиц
Сгоревший в Чонбури паб работал без лицензии
При пожаре в пабе в Паттайе погибли 13 человек
Глава Минздрава Таиланда прилетел из Европы с положительным тестом на COVID-19
В Ранонге задержали шестерых нелегальных мигрантов из Мьянмы
Таиланд запретил марихуану в вооруженных силах
Десятки тысяч мототаксистов Grab могут остаться без работы с середины июля
Таиланд отметил повсеместный масочный режим
Пожар уничтожил 10 домов в Бангкоке
Посол Евгений Томихин поздравил соотечественников в Таиланде с Днем России
Кабаре в Паттайе открылось после пандемии

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket

 