Четвертый случай оспы обезьян выявлен в Таиланде

Официальные лица сообщили о четвертом подтвержденном случае заболевания оспой обезьян в Таиланде.

6 Августа 2022, 09:00 AM

Дезинфекция кондоминиума на Пхукете, где останавливался заболевший оспой обезьян гражданин Нигерии. Фото: DDC

Как заявил глава Департамента по контролю за заболеваниями (DDC) Опат Карнкавинпонг, новая пациентка с подтвержденным диагнозом – 22-летняя женщина из Бангкока, «посещавшая развлекательные заведения популярные у зарубежных туристов», сообщает Bangkok Post.

По словам господина Карнкавинпонга, еще 29 июля женщина почувствовала повышение температуры, но все равно посетила ряд развлекательных заведений в Бангкоке с тайскими и иностранными друзьями. 30 июля у пациентки появилась сыпь на руках и ногах, а затем – в области половых органов и на других частях тела.

3 августа женщина обратилась за медицинской помощью в одну из больниц Самут-Пракана. Там у нее взяли анализы и отправили их в Департамент медицинских наук при медицинском факультете Университета Чулалонгкорна. 4 августа было подтверждено заражение оспой обезьян.

По словам доктора Карнкавинпонга, после подтверждения диагноза пациентку перевели на лечение в институт инфекционных заболеваний Bamrasnaradura Infectious Disease Institute в Нонтхабури.

Доктор Карнкавинпонг отметил, что дал распоряжение шестому региональному офису DDC в Чонбури в сотрудничестве с рядом других организаций отследить и проверить всех лиц, вступавших в близкий контакт с заболевшей, включая двух ее соседей по квартире. Одновременно глава DDC подчеркнул, что оспа обезьян не отличается легкостью передачи.

Напомним, что два из предыдущих случая оспы обезьян был выявлены на Пхукете. Это были гражданин Нигерии и гражданин Германии, которые никому не передали болезнь. Третий случай был выявлен в Бангкоке. Это был гражданин Таиланда.