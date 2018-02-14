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Четвертый наркокурьер задержан при попытке попасть на Пхукет

Полиция Пхукета сообщила о задержании очередного курьера, пытавшегося ночью ввезти на остров груз наркотиков с материка.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Февраля 2018 15:56:33

Фото: Полиция Та-Чат-Чай
Фото: Полиция Та-Чат-Чай

24-летний Джаккрит Пхайпхонг из Накхон-Сри-Тхаммарата был задержан на КПП Та-Чат-Чай около 18:00 вторника, 13 февраля. Мужчина находился за рулем минивэна и был остановлен в рамках обычной проверки въезжающего на остров транспорта.

При себе у Джаккрита Пхайпхонга полиция обнаружила пакет с 167 таблетками метамфетамина (яба). Задержанному были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств с целью распространения.

Напомним, за предыдущую неделю на КПП Та-Чат-Чай уже были задержаны трое наркокурьеров. Все они были пассажирами междугородних автобусов, следовавших на Пхукет.

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