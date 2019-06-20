Четвертый мобильный центр турполиции открылся на Пхукете

В среду, 19 июня, в Камале открылся новый мобильный центр туристической полиции, ставший четвертым на острове. Центр располагается у общественного парка в южной части пляжа.

Новости Пхукета

Церемония открытия мобильного центра туристической полиции в Камале состоялась утром 19 июня. Участие в мероприятии принял специально прибывший из Бангкока заместитель начальника туристической полиции генерал Вирачай Сонгметта. От лица администрации провинции на церемонии присутствовал вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай.

Как было отмечено в ходе церемонии, поддержку в организации мобильного центра оказали административная организация тамбона Камала (OrBorTor), местные предприниматели и пхукетский офис Министерства туризма и спорта.

В общей сложности на Пхукете должны быть открыты 12 мобильных центров помощи туристам. Центр в Камале стал четвертым из них. До этого аналогичные офисы были открыты в международном аэропорту Пхукета, в Патонге и в Кароне.

Майор Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета пояснил, что в зону ответственности центра в Камале входят также Сурин и Чернг-Талей. Центр в Кароне также отвечает за обеспечение безопасности туристов на пляже Ката, а центр в аэропорту контролирует Найтон и Най-Янг.

Штат мобильного центра турполиции в Камале – три человека. Парк транспортных средств центра включает два самоката Segway и квадроцикл. На мониторы в центре выводится картинка с камер видеонаблюдения на главных улицах Камалы.

Майор Сири отметил, что центр представляет собой «службу одного окна для туристам, ищущим помощи». По словам офицера, стоимость организации одного мобильного центра составляет 400 тыс. бат. Средства предоставляет Министерство туризма и спорта.