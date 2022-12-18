Четвертую кладку черепашьих яиц нашли Кхао-Лаке

Специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сообщили об очередной черепахе, отложившей яйца на тайском побережье Андаманского моря. Найденная в Кхао-Лаке кладка стала четвертой в провинции Пханг-Нга и пятой с начала этого сезона в целом, если считать Пхукет.

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Следы морской черепахи были обнаружены утром 18 декабря, после чего на пляж Кхао-Пи-Лай в Кхок-Кхлое выехали специалисты по морской биологии. В этот раз черепаха выбрала для обустройства кладки место, находящееся примерно в 2 км от локации, куда специалисты переносят яйца после обнаружения (делается это для безопасности кладки, которой могут угрожать и волны, и другие факторы).

При этом размеры у последней мамы-черепахи были такие же, как и у предыдущих животных, посетивших провинции Пханг-Нга и Пхукет. Панциря составлял 110 см, размах ласт был порядка 220 см.

В кладке находились 138 здоровых и оплодотворенных яиц, из которых должны вылупиться черепашата. Это должно произойти через 50-60 дней. Подробнее о том, как проходил непростой процесс возвращения морских черепах на Пхукет и в провинцию Пханг-НГа можно прочитать здесь.