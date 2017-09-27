Четвертая велогонка Thanyapura Phuket Classic Cycling 2017
Дата/Время начала:
12 Ноября 2017 07:00:00
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12 Ноября 2017 11:00:00
Крупнейшая велогонка на острове! Увлекательный и высококонкурентные соревнования на дистацниях в 45 км и 106 км. Маршрут проложен по зеленым джунгям, холмам, живописным дорогам и побережью северного Пхукета. Thanyapura.com การแข่งขันจักรยาน ธัญญปุระ ภูเก็ต คลาสสิค ไซคลิ่ง ครั้งที่ 4 กลับมาอีกครั้ง! การแข่งขันที่ตื่นเต้นและท้าทาย ด้วยระยะทาง 45 กิโลเมตร และ 106 กิโลเมตร บนเส้นทางธรรมชาติ และถนนที่สวยงามทางตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต