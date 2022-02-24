Четвертая доза вакцины доступна для всех желающих

На Пхукете продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации населения от коронавирусной инфекции. Во вторник, 22 февраля, стало известно о том, что четвертую дозу вакцины (второй «бустер») теперь могут получить все желающие. Об этом в ходе совещания Пхукетского комитета по эпидемиологии заявила заместитель директора Vachira Phuket Hospital Витита Джанг-Иэм.

Новости Пхукета

24 Февраля 2022, 05:05 PM

Приоритетные группы получили очередные «бустеры», теперь четвертый укол могут сделать и прочие лица. Фото: РРНО

«В январе делались третьи уколы людям, получившим в качестве первых двух комбинации вакцин AstraZeneca+AstraZeneca, Sinovac+AstraZeneca и Sinovac+Sinovac. Также в январе мы сделали четвертые медицинскому персоналу, работникам первой линии защиты и людям из группы риска 608: лицам старше 60 лет и пациентам с семью хроническими заболеваниями [хроническими заболеваниями респираторной системы, кардиоваскулярными заболениями, хроническими болезнями почек, перенесшими инсульт, с ожирением, раком и диабетом], а также беременным женщинам со сроком от 12 недель», – рассказала доктор Джанг-Иэм.

«В феврале мы начали делать четвертые уколы широкой публике, а также прививать детей в возрасте 5-11 лет», – добавила она.

Регистрация детей на вакцинацию проходит преимущественно в школах, тогда как сами уколы делают в уже известных прививочных центрах в аэропорту, ТЦ Jungceylon в Патонге, в спорткомплексе в Сапан-Хине, в ТЦ Central Floresta Phuket. Как отметила доктор Джанг-Иэм, по состоянию на 22 февраля привиты 5,6 тыс. детей из 28,8 тыс. (19,7% от целевой группы).

Взрослые могут записаться на «бустерные» уколы (третий и четвертый) через портал PhuketMustWin.

Примечательно, что все касающиеся объявления о вакцинации делаются властями только на тайском языке, хотя бесплатные прививки также доступны и иностранцам. Не говорящие по-тайски лица могут либо следить за официальными каналами на тайском языке и использовать Google Translate, либо регулярно проверять портал PhuketMustWin. Раздел записи на «бустерную» вакцинацию (Booster-dose vaccination appointment for foreigners) имеет интерфейс на английском языке.

Также на сайте PhuketMustWin по-прежнему функционирует разделы для записи иностранцев на первую прививку (First-dose vaccination appointment for foreigners и Vaccination registration for non-work-permit foreigners).

Для получения третьего и четвертого «бустерных» уколов иностранец должен иметь при себе следующие документы:

Оригинал паспорт с визой и ворк-пермит;

Копия паспорта, визы и форк-пермита;

Копия сертификата об основной вакцинации с 13-значным номеро ID;

Заполненный бланк согласия на вакцинацию (можно скачать с сайта);

Бутылка питьевой воды и шариковая ручка;

Смартфон для предъявления направления на вакцинацию через сайт PhuketMustWin.

Приходящих на вакцинацию жителей Пхукета просят надевать рубашки и футболки с короткими рукавами или без рукавов для ускорения прививочного процесса.

Согласно последним данным пхукетского офиса Министерства общественного здоровья (РРНО), из целевого населения в 539,2 тыс. человек как минимум один укол получили 493,2 тыс. человек (91,52%), два укола – 470,4 тыс. (87,24%), три укола – 316,3 тыс. (58,66%), четыре укола – 107 тыс. (33,85%).