Четверо жителей Пхукета задержаны за хранение наркотиков

Полиция Пхукета отчиталась об очередной серии антинаркотических рейдов, в ходе которых было изъято более 1 тыс. таблеток метамфетамина (яба) и 64 г наркотика в кристаллической форме (яба-айс).

Иккапоп Тхонгтуб

Серия антинаркотических рейдов прошла в пятницу, 14 декабря, в Кароне, Чалонге и Раваи.

Первый подозреваемый был задержан в жилом доме на Patak Rd. в Кароне. Им оказался 27-летний Сутон Нетсуван, у которого полицейские изъяли шесть таблеток метамфетамина, 9,86 г кристаллов, а также 12 патронов. Огнестрельного оружия у мужчины не нашли.

Также в Кароне был задержан 36-летний Камаруссаман Вангванг. У него правоохранители изъяли 56 таблеток метамфетамина и 0,62 г кристаллов.

Третьего подозреваемого – некого Панувата Вирунсри – задержали в тамбоне Раваи. У него полицейские обнаружили четыре таблетки метамфетамина и 0,37 г кристаллов.

Четвертый подозреваемый – 36-летний Пон Сриджантаб – был задержан в Чалонге. У него было изъято 940 таблеток и 53,15 г кристаллов.

Всем задержанным были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории, Сутону Нетсувану также предъявили обвинения в хранении боеприпасов.