Четверо новых лидеров пришли в руководство Hyatt Regency Phuket Resort

Отель Hyatt Regency Phuket Resort объявил о том, что к команде генерального менеджера Правина Кумара присоединились четверо новых руководителей и лидеров, с которым первый брендированный отель Hyatt на Пхукет вновь отроет двери после масштабной реновации.

Пресс-релиз

19 Августа 2021, 06:00 PM

В руководящем составе Hyatt Regency Phuket Resort появились новые лица.

Ранджит Висванатхан – гражданин Индии с двумя десятками опыта в продажах и маркетинге – занял позицию директора по двум соответствующим направлениям. До прихода в Hyatt Regency Phuket Resort господин Висванатхан два года работал коммерческим директором Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa Phuket, а также в других компаниях Таиланда и зарубежных стран. В частности, господин Висванатхан работал директором по продажам и маркетингу в Anantara Mai Khao Resort Phuket, директором по развитию бизнеса в Conrad Maldives и старшим менеджером кластера по доходам и выручке в Hilton RMCC в Шанхае.

Дженнаро Аваньяле – гражданин Италии с более чем 20-летним опытом гастрономии – был назначен исполнительным шеф-поваром. До Hyatt Regency Phuket Resort господин Аваньяле свыше трех лет работал исполнительным шефом в ANA Crowne Plaza Osaka (Япония), где управлял шестью ресторанами, включая заведение со звездой Michelin. Предыдущие его опыт работы исполнительным шеф-поваром включает InterContinental ANA Ishigaki Resort на Окинаве, Keraton at the Plaza, The Luxury Collection группы Starwood в Джакарте (Индонезия). Также господин Аваньяле был исполнительным су-шефом в Conrad Sanya Haitang Bay Double Tree Resort by Hilton в китайской провинции Хайнань и Savoy Resort & Spa на Сейшеллах.

Граждан Индии Ганеш Матхур был назначен директором по финансам. За его плечами – более трех десятилетий опыта в индустрии гостеприимства. В течение последних семи лет он занимал пост директора по финансам в Anantara Phuket, а до этого два года был финансовым контролером кластера в Anantara Maldives. Более ранние места работы включают брендированные отели таких международных сетей как Shangri-la, Accor, Claridges и Oberoi Hotels.

Вина Куанкид – гражданка Таиланд с двумя десятилетиями опыта работы в сфере управления кадрами – получила должность менеджера по персоналу. Непосредственно до этого она два года работала на аналогичной позиции в Wyndham Grand Phuket Kalim Bay. Предыдущий опыт госпожи Куанкид включает работу в сфере управлениями кадрами в Crowne Plaza Phuket Panwa Beach, Laguna Resort & Hotel и The Westin Siray Bay Resort & Spa.

Сейчас в Hyatt Regency Phuket Resort завершается масштабная реновация, а открытие запланировано на четвертый квартал 2021 года. Номерной фонд отеля состоит из 201 просторного и современного номера или сюита с индивидуальными балконами, выходящими на закатное побережье. Совершенно новая и полностью переработанная общая инфраструктура включает два ресторана с блюдами международной и азиатской кухни, бар у бассейна с индивидуальными кабанами, тапас-бар на вершине скалы с развлекательным лаунджем и бассейном инфинити, спа-центр, детский клуб, дайв-центр с услугами дайвинга и снорклинга на ближайшем рифе, лаунд на вершине холма Regency Club, фитнес-центр, функциональные пространства внутри комплекса и площадку для мероприятий на отрытом воздухе с видом на море. Комплекс выстроен вокруг самого большого бассейна инфинити на берегу моря. Место нахождение отеля – эксклюзивная Миля миллионеров в Камале. Совсем рядом находится пляж Патонг, а дорога от аэропорта занимает всего 40 минут.







Узнать больше об отеле и заказать номер можно на сайте www.experiencehyattphuket.com или по электронной почте reservations.phuhr@hyatt.com.