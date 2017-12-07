Четверо байкеров Hells Angels задержаны в Паттайе

Полиция Паттайи провела масштабный рейд, в ходе которого были задержаны четверо байкеров, подозревающихся в криминальной деятельности. Еще четверо в розыске.

7 Декабря 2017 09:43:40

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

О задержании четырех предположительных членов клуба Hells Angels сообщил 6 декабря заместитель главы туристической полиции генерал-майор Сурачен Хакпан, пишет Bangkok Post.

По словам генерала, полицейские провели оперативные мероприятия по пяти адресам в тамбоне Нонг-Пры. Всего правоохранители разыскивали восьмерых подозреваемых, но задержать удалось лишь четверых. Генерал Хакпан не назвал имен задержанных, указав лишь, что речь идет о трех австралийцах и одном канадце в возрасте 32-42 лет. Дату проведения операции заместитель главы туристической полиции не раскрыл.

По словам генерала Хакпана, оперативные мероприятия проводились в «люксовой недвижимости», где проживали подозреваемые. В ходе операции полиция изъяла огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, два дорогих автомобиля, клубную атрибутику Hells Angels.

Все четверо задержанных были проверены на наркотики, и в моче двоих полиция обнаружила среды запрещенных препаратов.

«Некоторые из членов Hells Angels выдавали себя за туристов и представляли угрозу национальной безопасности ввиду причастности к вымогательству, отмыванию денег, наркоторговле и торговле людьми. Это та же сама группа, члены которой были замешаны в убийстве австралийского гражданина два года назад», – заявил генерал Хакпан.

«Эти мужчины приезжали в Таиланде, брали в жены тайских денег, не имели регулярной работы, но владели роскошными домами и машинами, активно тратили деньги», – добавил заместитель главы туристической полиции.

По словам генерала, в розыске сейчас находятся еще четверо подозреваемых: один уже предположительно покинул страну, трое скрываются в Бангкоке.