Черное золото: Кофейная культура в Королевстве Таиланд

Тайский кофе – это не только «кафе йен», состоящий из сахара и сгущенки чуть менее, чем полностью. Если вы еще не начали открывать для себя настоящую кофейную культуру Таиланда, то низкий сезон – самое время этим заняться.

Новости Пхукета

11 Июня 2023, 12:10 PM

Пресс для кофе в тайской кофейне в провинции Пханг-Нга. Фото: Mosaymoka Slow Bar Coffee

Когда речь заходите о тайском кофе, то большинству туристов приходит на ум «кафе/гафэ йен», то есть холодный кофейный напиток, состоящий в равных пропорциях из кофе (чаще всего просто растворимого), сгущенного молока и сахара. Именно его весь мир знает под именем тайского или, если угодно, вьетнамского.

Кто-то при упоминании тайского кофе подумает про Чианг-Май и Королевский проект Рамы IX по превращению маковых плантаций в кофейные. Арабика с тайского севера – совершенно отдельная кофейная история, обязанная включать и процедуру заваривания кофе. Если уж горные племена выращивают зерна по дедовским методам, то и готовить из них напиток имеет смысл так же. К примеру, медленно проливая уложенные в бумажный фильтр зерна зерна горячей водой из тонконосого чайник, создавая добавочный вкус самим процессом приготовления.

Совсем редкие иностранцы упомянут «о-лиенг» – южный тайский кофе, от которого методом ретроградной эволюции и произошел «кафе йен». Главной фишкой «о-лиенга» является то, что в смесь вместе с кофейными зернами (почти на 100% робусты) входят другие ингредиенты от кардамона до риса и соевых бобов. В итоге получается тот самый китайский вкус, который отличает «о-лиенг» и «копи» в Пхукет-Тауне от «кафе йен» в Патонге.

Заваривать его положено в тайском кофейном «носке», причем лучше всего, чтобы это делала перанаканская бабушка, приготовившего на своем веку не один Малаккский пролив бодрящего утреннего напитка.

Как вы уже поняли, по случаю дождливого сезона мы решили начать цикл кофейных заметок. В следующих выпусках мы расскажем о наследии китайского эмигранта Тан Ченг Лонга, приготовлении кофе «колд брю» в домашних условиях, тайской арабике с севера и робусте с юга. Первая же мысль простая – кофейная культура в Таиланде есть, надо только постучаться в нужную дверь. А узнать тайную комнату можно по запаху кофе.