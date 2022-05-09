Чернг-Талей прививает желающих вакциной Pfizer

Прививку делают людям с любым уровнем предыдущей вакцинации – от тех, кто не получил еще ни одного укола, до тех, кто сделал два обязательных и бустерный. Прививают, впрочем, только подростков и взрослых – от 12 лет и старше.
Власти Чернг-Талей не сообщили, планируют ли они повторят эту акцию. В данном случае информация была размещена в публичном доступе непосредственно перед самой датой вакцинации.
Районный центр здравоохранения в тамбоне Чернг-Талей находится по адресу 45 Srisoonthorn Rd., телефон – 076-324085.