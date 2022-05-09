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Чернг-Талей прививает желающих вакциной Pfizer

Районный центр здравоохранения в тамбоне Чернг-Талей проводит сегодня (10 мая) прививку желающих вакциной Pfizer.

Новости Пхукета

10 Мая 2022, 08:00 AM
Фото: Cherng Talay OrBorTor

Фото: Cherng Talay OrBorTor

Прививку делают людям с любым уровнем предыдущей вакцинации – от тех, кто не получил еще ни одного укола, до тех, кто сделал два обязательных и бустерный. Прививают, впрочем, только подростков и взрослых – от 12 лет и старше.

Власти Чернг-Талей не сообщили, планируют ли они повторят эту акцию. В данном случае информация была размещена в публичном доступе непосредственно перед самой датой вакцинации.

Районный центр здравоохранения в тамбоне Чернг-Талей находится по адресу 45 Srisoonthorn Rd., телефон – 076-324085.

 

 

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